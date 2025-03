Desembarcó en Netflix, no es apta para todo público y arrasa con solo 10 capítulos

No es la primera vez -ni seguro la última- que una producción vuelve a resurgir a través de Netflix. Y esto ocurrió en las últimas horas con El club de la medianoche, la serie de 2022 que la plataforma streaming agregó a su catálogo y ya es una de las más vistas por los suscriptores, pero tiene una condición: no es apta para todo público.

El Club de la medianoche es la cuarta ficción de Mike Flanagan (Foto: Netflix)

En 10 episodios, la ficción de terror estadounidense creada por Mike Flanagan y Leah Fong sigue a Ilionka, una joven que ingresa en una residencia para adolescentes con enfermedades terminales y con la esperanza de experimentar una curación milagrosa. Allí, descubre la existencia de un club que se reúne cada medianoche.

“Toda creación del Señor Mike Flanagan es bien recibida, y esta no es una excepción, 10 puntos como siempre”; “Me encontré con una interesantísima serie, que es capaz de aunar diferentes géneros, ninguno de los cuales en mi opinión desentona. La fantasía, el misterio, la intriga, el terror, pero sobre todo una narrativa dramática muy notable” y “Los primeros capítulos no me generaron mucho, pero a la mitad de la serie me atrapó y pasó de un 4 a un 9 sin escalas. Los capítulos se vuelven super emotivos, con historias super bien relatadas y análogas a sus realidades personales. Algunos giros de trama son impecables. La verdad, terminó siendo una joya. No dudo que haya psicólogos detrás de esto, porque por momentos me rompía en pedazos”, fueron algunas de las críticas que recibió.

Esta serie supo convertirse en uno de los mayores éxitos de Netflix (Foto: Netflix)

Si bien el gigante del streaming agregó recientemente la serie, en 2022 canceló su continuación, lo que resultó extraño para muchos, ya que el realizador de esta es el mismo de otros éxitos como La maldición de Hill House, Misa de medianoche y La maldición de Bly Manor.

“Estoy muy decepcionado de que Netflix haya decidido no continuar con una segunda temporada de El club de la medianoche, pero como prometí, aquí están las respuestas a los misterios sin resolver de la temporada 1 (junto con nuestros planes para la temporada 2)”, escribió Mike en aquel entonces en su cuenta de X.

Flanagan mostró su disgusto tras la cancelación. (Foto: Captura de X/@flanaganfilm)

Después de aquella disputa, el productor logró un acuerdo con Amazon. Sin embargo, tres años después, la compañía de la gran N revirtió su decisión.

Quiénes actúan en El club de la medianoche:

Iman Benson

Adia

Igby Rigney

Ruth Codd

Aya Furukawa

Annarah Cymone

William Chris Sumpter

Sauriyan Sapkota

Heather Langenkamp

Zach Gilford

Matt Biedel

Samantha Sloyan

Larsen Thompson

William B. Davis

Crystal Balint

Patricia Drake

Otros tres títulos similares si viste El club de la medianoche

1. Asesinato para principiantes (2024)

Suspenso. Pip Fitz-Amobi, una mujer brillante, no está segura de si la estudiante Andie Bell fue asesinada por su amante Sal Singh hace cinco años. ¿Hasta dónde llegarán para evitar que Pip se entere de la verdad si Sal Singh resulta no ser el asesino? Duración: 6 episodios. Ver Asesinato para principiantes.

Asesinato para principiantes, tráiler oficial

2. Adolescencia (2025)

Drama. El mundo de una familia se pone patas arriba cuando Jamie Miller, de 13 años, es arrestado por asesinar a un compañero de escuela. Los cargos contra su hijo los obligan a enfrentarse a la peor pesadilla de cualquier padre. Duración: 4 episodios. Ver Adolescencia.

Adolescencia - Tráiler oficial Netflix

3. Solo una mirada (2025)

Suspenso. Cuando una inquietante foto aparece misteriosamente, una mujer se ve obligada a enfrentar verdades ocultas y recuerdos borrosos para proteger a su esposo y sus oscuros secretos. Duración: 6 episodios. Ver Solo una mirada.

Solo una mirada, tráiler oficial