Guido Icardi participó este miércoles de un encuentro social en el departamento de Wanda Nara, ubicado en el edificio Chateau Libertador. El joven, hermano de Mauro Icardi, asistió a una cena tras su paso por el programa televisivo Intrusos de la señal América TV. Entre los presentes estuvieron los hijos de Wanda Nara y otras personalidades destacadas como Maxi López y Martín Migueles.

Maxi López se mostró con el hermano de Mauro Icardi y Martín Migueles

Guido Icardi compartió imágenes de la cena a través de su perfil oficial en la red social Instagram. Las fotografías registraron un clima de distención entre todos los invitados, que comieron pizzas y empanadas en el sector principal de la vivienda. En una de las capturas, el pariente del deportista posó junto a Wanda Nara y sus sobrinas, Francesca e Isabella. El joven acompañó la publicación con un texto breve: “conociendo a mi familia”.

Guido Icardi cenó en la casa de Wanda Nara y pasó tiempo con sus sobrinas (Foto: Instagram @guidoicardi)

Una segunda imagen reveló la identidad del resto de los comensales. Maxi López y Martín Migueles compartieron la mesa con los demás invitados. También participó Nora Colosimo, madre de la anfitriona. La reunión ocurrió en un contexto de distanciamiento marcado entre Guido Icardi y su hermano Mauro. El protagonista de las fotos describió el encuentro como un momento de alegría y diversión para todos los presentes.

El hermano de Mauro Icardi habló del distanciamiento entre ambos

La dinámica de la noche también incluyó momentos de charla mientras tomaban mate en el living del departamento. Las imágenes difundidas mostraron a las niñas en una actitud afectuosa con su tío. La presencia de Martín Migueles, pareja actual de la conductora, consolidó la integración del nuevo grupo de confianza de Nara.

Migueles convivió en el espacio con el exmarido de la modelo sin inconvenientes visibles. Esta situación llamó la atención de los seguidores debido al complejo historial familiar que involucra a los protagonistas bajo el fenómeno mediático conocido como Wandagate.

En la cena también estuvieron Maxi López, Martín Migueles y Nora Colosimo (Foto: Instagram @guidoicardi)

Las declaraciones de Guido Icardi sobre su hermano

Horas antes de la reunión, Guido Icardi brindó una entrevista televisiva donde expuso detalles de su vínculo con el delantero del club turco. Mientras esta situación tenía lugar en Buenos Aires, Mauro Icardi permanecía en Estambul. El jugador desarrolla su actividad profesional en el Galatasaray y se encuentra en compañía de María Eugenia “China” Suárez.

El invitado a la cena explicó previamente los motivos del alejamiento con su familiar directo. Según su relato en el programa Intrusos, la fractura comenzó en el año 2011. Ese periodo marcó la separación de sus padres y el despegue de la carrera profesional de Mauro en Europa. Guido decidió quedarse en Rosario para acompañar a su padre en el ámbito doméstico. El joven recordó sobre los escasos encuentros: “Lo conozco muy poco y creo que lo desconozco totalmente”.

El hermano de Mauro habló de las internas familiares del clan Icardi

El protagonista de la reunión caracterizó el temperamento de su hermano como alguien de personalidad fuerte. Guido indicó que el futbolista suele imponer su voluntad cuando se propone un objetivo. El entrevistado desligó a Wanda Nara de los cambios de actitud del deportista. Al respecto, el joven aseguró: “Wanda no lo cambió. Yo creo que él, al alcanzar la fama, el éxito... ahí es cuando se muestra cada uno cómo es”.

En cuanto a las denuncias por conductas violentas que Nara presentó recientemente, Guido mantuvo una posición escéptica. El hermano del jugador precisó: “Mi hermano será obsesivo con sus cosas, pero no creo que llegue a levantarle la mano a Wanda ni que tenga esas actitudes violentas”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.