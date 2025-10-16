Allanaron al ex Gran Hermano Joel Ojeda: de qué lo acusan y la pena que podría recibir

Joel Ojeda, exparticipante de Gran Hermano 2023, fue detenido en las últimas horas en su domicilio del barrio de Muñiz, partido de San Miguel. Sobre su figura carga la acusación de promocionar juegos de azar ilegales por intermedio de sus redes sociales.

Joel Ojeda fue detenido por promocionar apuestas ilegales

La orden de allanamiento fue autorizada por la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar, a cargo del fiscal Juan Rozas, quien solicitó ante el Juzgado Penal y Contravencional N.º 1 la detención de Ojeda.

“De acuerdo con la investigación, el imputado habría publicitado y promovido apuestas en una plataforma virtual no habilitada, captando posibles jugadores y ofreciendo beneficios en dinero, pese a haber sido previamente advertido por la justicia sobre la ilicitud de su accionar”, destacó el comunicado oficial de la Fiscalía, quien tomó cartas en el asunto y decidió privar de su libertad a Ojeda quien capta apostadores desde principios de año y hasta fue notificado en abril por promover esta actividad ilegal.

La Fiscalía Especializada en Juegos de Azar encontró objetos probatorios para acusar al exGran Hermano

La noticia causó cierto impacto al ser un exparticipante de Gran Hermano, un reality que le da mucha visibilidad a las personas que quedan seleccionadas en un casting. En el caso de Ojeda, su estadía en la casa “más famosa del país” incluyó varios roces con otros “hermanitos” y, al salir de la misma, tuvo un romance con Catalina Gorostidi que no culminó en buenos términos.

“El allanamiento de su domicilio ubicado en provincia de Buenos Aires, se llevó a cabo con el objetivo de secuestrar elementos de prueba que resulten útiles para el avance de la investigación. Paralelamente, la fiscalía se encuentra investigando los flujos de dinero movidos por el imputado como resultado de las ganancias por la promoción de apuestas ilegales”, expresó el ministerio público, que incluyó material probatorio del dinero que recaudó Ojeda durante este tiempo.

La Fiscalía Especializada en Juegos de Azar encontró objetos probatorios para acusar al exGran Hermano

Según el informe oficial, Ojeda está acusado de infligir el artículo 301 bis del Código Penal Argentino que establece penas de tres a seis años de prisión para quienes “organicen, administren o exploten sistemas de juegos de azar sin la autorización correspondiente”.

La última aparición en redes sociales de Ojeda fue este miércoles, vía Instagram, donde mostró en una publicación varias fotos de su rostro. “Nuevo look de barba”, indicó el influencer que quedó en el ojo de la tormenta tras el allanamiento en su domicilio.

El último posteo de Joel Ojeda en Instagram

Tiempo atrás, en 2023, un video suyo como azafato de un avión causó revuelo en los seguidores, quienes le dieron la visibilidad necesaria para tener la oportunidad de ingresar a la casa de Gran Hermano. “Soy una persona a la que le gustan mucho las emociones fuertes”, se sinceró ante las cámaras para conmover al público del otro lado de la pantalla.

La presentación de Joel Ojeda en Gran Hermano

Actualmente, Ojeda cuenta con 440 mil seguidores en su perfil de Instagram. En su feed se observan varias imágenes de él posando para la cámara, videos interactivos donde recrea situaciones cotidianas de la vida y el paso a paso de cómo construyó su casa, un anhelo que según él soñó desde muy chico y, con esfuerzo, pudo cumplir con la ayuda de diferentes constructoras.