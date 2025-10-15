Habló la mujer de Maxi López tras el viaje de urgencia del exfutbolista a Suiza: qué pasará con MasterChef y qué dijo de Wanda Nara

Tras el estreno de MasterChef Celebrity (Telefe), Maxi López se subió a un avión y voló de urgencia a Suiza para reencontrarse con su mujer Daniela Christiansson que está embarazada de siete meses y esta semana sufrió un preocupante accidente doméstico. En medio del revuelo que generó su partida, sobre todo teniendo en cuenta las grabaciones del reality, este miércoles 15 de octubre, la modelo sueca hizo un descargo en sus redes sociales. Habló de la distancia con su pareja, de su estado de salud, de la continuidad del exfutbolista en el certamen y de su vínculo con Wanda Nara.

La modelo compartió en sus historias de Instagram un extenso comunicado mientras esperaba en el auto afuera del aeropuerto a que López aterrizara. A partir de todos los mensajes que recibió en las últimas horas, decidió hacer un posteo general para aclarar los tantos. Primero agradeció por la preocupación y explicó que lo que sucedió el lunes con la explosión de pintura altamente tóxica dentro de su casa “fue intenso”, pero que tanto ella como su bebé en camino y su hija Elle se encuentran bien.

Maxi López abandonó las grabaciones de MasterChef para viajar a Suiza y reencontrarse con su mujer y su hija Adrian Diaz Bernini

“Si Maxi está volviendo y eso nos pone muy contentas. No, no estoy enojada. Sé bien cuáles son los objetivos de Maxi al estar lejos de nosotras en este momento, incluso estando yo embarazada. Las razones son importantes y sus objetivos son más grandes de lo que muchos pueden imaginar", expresó. Asimismo, afirmó que “hay toda una estrategia detrás” y que López “conoce los límites” y nunca haría nada para perjudicarlos. También aclaró que tomaron juntos la decisión “de hacer este sacrificio” y vivir un tiempo separados físicamente.

“¿Duele? Sí, claro. Estoy un poco agotada, porque estoy en la parte final del embarazo; el cuerpo pesa y las hormonas me ponen muy sensible, pero lo que más me duele es que lo extrañamos mucho. Igual me pone feliz verlo disfrutar con sus hijos, que lo necesitan, y poder pasar tiempo con su familia y amigos. Esa es, de hecho, la razón principal de su estadía en la Argentina y es algo que me hace enormemente feliz por él y por sus hijos. También, siempre hace bien volver al lugar donde uno creció. Lo sé bien, porque yo también viví muchos años lejos de mi casa", reflexionó.

El posteo de Daniela Christiansson luego de que Maxi López volara de regreso a Suiza para reencontrarse con ella y su hija (Foto: Instagram @danielachristiansson)

En cuanto a su hija Elle, de dos años, dijo que está bien y que hace todo lo posible para entretenerla y sorprenderla para que no sienta tanto la ausencia de su padre. “Hoy está muy sensible, se nota cuánto la afecta saber que él está por volver. Va a ser la más feliz del mundo cuando lo veo”, comentó. A su vez, explicó que no está en condiciones de viajar a la Argentina para acompañar a su pareja, tanto por obligaciones personales como por su salud: “Estoy demasiado pesada para hacerlo a los siete meses de embarazo. No es lo ideal, pero es lo que toca”.

Por último, hizo mención de Wanda Nara, y aclaró que “no hay ningún drama con ella. ”Todo está bien, todo tranquilo y en paz. Eso es lo más importante para todos", remarcó y enfatizó en su deseo de ver a López en MasterChef. “Gracias por el cariño y el respeto de siempre”, sentenció.

El reencuentro de Maxi López con su hija Elle en Suiza (Foto: Instagram @danielachristiansson)

Por último, compartió una foto del momento en el que López volvió a tener a su hija en brazos. “Por fin, una semana así juntos”, comentó. De esta manera, quedó en evidencia que, tal y como trascendió en las últimas horas, López estaría una semana en Suiza y regresaría a Buenos Aires para continuar con las grabaciones de MasterChef Celebrity.