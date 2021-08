Luis Ventura, tajante sobre la salida de Jorge Rial de América: “Que Dios lo ayude”

Cuando Jorge Rial dejó la conducción de su histórico programa en América TV, Intrusos, nunca imaginó que ese iba a ser el principio del fin para su ciclo en el canal. El fracaso de TV Nostra y su cancelación por bajo rating sentenció su salida del grupo y, hoy, históricos excompañeros como Luis Ventura analizan lo sucedido.

En diálogo con Mitre Live (Radio Mitre), Ventura se lamentó por el fin del proyecto. “Me dio mucho dolor y me causó mucha tristeza porque tenía todas las energías puestas para que le fuera muy bien”, expresó.

“No lo vi nunca. No voy a poner en tela de juicio la experiencia y la capacidad que tiene Rial para conducir los programas. Me causó dolor porque no está bueno que profesionales de reconocida trayectoria se queden sin laburo”, confesó.

Pero el fin de TV Nostra no fue un final como cualquiera. Su cancelación trajo consigo la salida de Jorge Rial de América y Luis Ventura, otro histórico de Intrusos, se pronunció al respecto.

“Debe haberlo meditado muy bien con la familia. Me da la impresión que no es algo que él resolvió de un momento para el otro. Que Dios lo ayude y a mí no me desampare. No me voy a poner a profundizar porque tampoco me interesa. Ojalá le vaya muy bien a él y a toda su familia”, concluyó.

LA NACION