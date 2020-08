El periodista cuestionó la manera de contar los positivos de coronavirus en el AMBA Crédito: América

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de agosto de 2020 • 21:22

Diego Brancatelli cruzó este martes al ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, por la manera de contabilizar los casos de coronavirus en el AMBA. "Se contagian en Capital, pero se los suman al conurbano", lanzó el periodista.

En medio de una jornada complicada, tras conocerse los datos de positivos para Covid-19 en el país, donde la provincia de Buenos Aires lidera la lista con 4576 personas infectadas en 24 horas, el panelista de Intratables le consultó al funcionario de la Ciudad cómo realizaban esas mediciones.

"Me resulta difícil dividir ciudad de provincia, pero me resulta asombroso cómo se han multiplicado los casos en la provincia y no así en la ciudad", comenzó la pregunta Brancatelli, y sumó datos del informe oficial del gobierno porteño con las cifras de la circulación actual.

"El 58% de los contagios se da por circulación", dijo y contó un ejemplo: "Rodrigo, un amigo de toda la vida de Ituzaingó, trabaja en Capital, se contagió en Capital, pero volvió a su casa. Se hizo el hisopado en Ituzaingó, le dio positivo y el caso se lo suman allí. ¿Cómo miden ustedes? Si hay tanta gente que va de provincia a Capital, se contagia y vuelve al conurbano... Le dan los casos al conurbano, pero se contagian en Capital", protestó.

Sin ánimo de generar una discusión, Quirós le respondió que "los casos se descargan en el lugar de residencia". "Todos los ciudadanos porteños que se contagien en cualquier lugar del mundo cuando están en la ciudad de Buenos Aires se cargan aquí. Y lo mismo pasa con los bonaerenses. Luego, dónde se contagia cada uno es muy variable. El virus salió de una ciudad ignota de China y llegó a la totalidad de los países del mundo, de manera que es poco probable que dentro de la Argentina no circule por todo el país. No se trata de buscar quién es el culpable de contagiar a quién porque todo el mundo contagió a todo el mundo en este planeta", explicó el ministro.

Pero el periodista continuó: "Tendríamos que sumar el AMBA y no dividir conurbano-ciudad, porque el virus está circulando fuertemente. Estoy diciendo de unir, de que sean un solo equipo. La gran mayoría va a trabajar a la ciudad y vuelve a la provincia. Y los casos se cuentan allá y la Ciudad dice: 'ah no, no son míos'". Mientras, los compañeros del programa le consultaron si el comentario era "político o sanitario".

Sin embargo, el funcionario porteño dijo: "Podés agrupar y presentar los datos como te parezca más apropiado, no hay ningún problema en que lo hagas así. Lo que yo te tengo que decir es que mi responsabilidad es de la salud pública de la ciudad, con todas las políticas públicas que implementamos. Y le damos un enorme servicio a la provincia, somos parte de lo mismo, Diego. Somos todos argentinos".

La vacuna de Rusia

Quirós dijo que "no hay ningún motivo" para pensar que la vacuna contra la Covid-19 anunciada este martes por el presidente ruso, Vladimir Putin, es la adecuada y que todavía es necesario que Rusia difunda información científica. En sintonía con la declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en cuanto a tomar con cautela el anuncio.

"Rusia tiene una vacuna disponible pero, para ver si es adecuada o no, necesitamos ver la información científica, que no la han publicado", dijo el ministro en declaraciones a Radio La Red. Y en ese sentido agregó: "Cuando la veamos podremos opinar, tiene que haber un procedimiento, que tiene que ser transparente y publicable, y eso todavía no ocurrió".

"Tiene que haber un procedimiento transparente y publicable, y eso todavía no ocurrió", dijo Quirós Crédito: Ministerio de Salud de Rusia

También se refirió a cuándo podría estar disponible en la Argentina alguna de las que están en estudio: "La vacuna en la Argentina hay que pensarla para antes del invierno que viene. Quizás, tengamos para fin de año o principios del año que viene informes claros de cuáles funcionan mejor, pero la magnitud que tienen que tener para llegar a todo el mundo va a llevar varios meses de producción", analizó.