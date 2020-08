Intratables. La razón por la que Diego Brancatelli amenazó con irse del programa

El periodista aseguró que "no hace negocios con la política" e instó a los "dueños del canal" a tomar una decisión sobre su presencia en el ciclo. Fuente: América

27 de agosto de 2020 • 13:10

Luego del fuerte cruce que tuvo con el cantante de cumbia El Dipy, Diego Brancatelli volvió a protagonizar un tenso momento en Intratables donde, tras discutir acaloradamente con Ceferino Reato, amenazó retirarse del programa.

"Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de estar lejos del poder político. Si vos estás con el poder, no entendés lo que le pasa a la gente. Yo te comprendo, Diego, vos no entendés nada porque vos sos funcionario", lanzó Reato. "Fabián, es imposible así. Si no me dejan hablar, me levanto y me voy", amenazó Brancatelli, indignado. "Podés aclarar, podés levantarte. Sos libre", le respondió Fabián Doman.

"Le dan lugar a este señor que es un maleducado. Si no le ordeno a la producción que...", comenzó a decir Brancatelli, que fue interrumpido por el conductor: "¿Qué querés que haga la producción?". "Que venga Alberto", agregó Reato.

"Si el programa sigue igual, que lo decida la producción o los dueños del canal. Lo digo por última vez frente a cámara y a las autoridades del canal: terminemos con que cada vez que uno exponga se lo acuse de ser funcionario", determinó el periodista, designado coordinador en la Secretaría de la Municipalidad de Pilar.

"No milito hace seis meses y no es para mí un negocio la política. Lo digo una vez más, si consideran que no tengo que estar acá que me lo digan y yo no voy a estar más", continuó. Para intentar tranquilizar al panelista, Doman aclaró que ni el programa ni los dueños del canal harían eso. Así y todo, Brancatelli continuó con su verborragia hacia Reato: "Es un ser nefasto que chicanea, que apoya a la dictadura, que es biógrafo de Videla, y después el maleducado soy yo".

"Ya está aclarado el punto", comentó Doman. "Sí, pero lo vuelve a hacer. El biógrafo de Videla me dice que soy militante", insistió el periodista. Como forma de conclusión, el conductor aseguró que Intratables es un espacio en el que todos pueden opinar y nadie juzga por la ideología.