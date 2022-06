Diego Pérez contó las secuelas que tuvo en su salud tras la repentina muerte de sus padres

Diego Pérez estuvo al aire de Pasa Montagna (Radio Rivadavia) en donde dio detalles de cómo se encuentra luego del pico de presión que tuvo a finales de abril y su presente profesional.

“Fue la primera vez que tuve que suspender una función (Toc-Toc), eso me dolió, más aún que el pico de presión que luego se pudo controlar sin problemas. Me normalizaron con una medicación y me dijeron que me controle el estrés. Yo tuve que atravesar un duro momento por la muerte de mi papá y mi mamá. Fue un año muy difícil para mi”, relató el actor en diálogo con Pablo Montagna.

El 21 de septiembre de 2021, Diego Pérez informó la muerte de Héctor, su papá, a los 89 años. La trágica noticia llegaba cuatro meses después de otra pérdida: el fallecimiento de su mamá. A raíz de eso, y como él mismo dijo en la nota, “el cuerpo pasó factura”.

“En algún momento el cuerpo te pasa factura y a mi me disparó para ese lado, pero por suerte ya pude acomodarme y seguir con mi vida normal. Estoy al frente de Desperezate (Canal de la Ciudad) un magazine diario. Estoy súper agradecido, me siento muy cómodo en el canal, desde 2016 estoy ahí. Está muy bueno trabajar sin la presión de un canal de aire. Con la tranquilidad también de estar en un éxito como Toc-Toc que ya lleva once años. (Daniel) Rottemberg quiere hablar con nosotros para ver si seguimos porque el público no afloja”, confesó Pérez.

“Fue una alegría haber dicho que si cuando me llamaron aquel domingo a la tarde, fue una alegría enorme. Por suerte esta va a ser la tercera temporada. Me imagino que seguiremos hasta vacaciones de invierno, es un ancho de espada esta obra. Viene gente de muchos países limítrofes a vernos, hasta viene gente de Europa. Es una obra con mucho renombre”, mencionó Diego.

“Además de lo que ocurrió con tus padres, ¿cómo viviste la pandemia? Al actor le pregunto”, indagó Montagna. “Todas las noches agradecemos mucho, nosotros no sabíamos si iba a volver el teatro. Yo hice de todo durante la pandemia: radioteatro, auto-teatro, streaming por Instagram; de todo. No ganábamos mucho pero había que mantener la cabeza ocupada. Jamás me quedo con los brazos cruzados. A nosotros nos contratan por periodos, no tenemos un sueldo fijo. Por suerte muchos me abrieron sus puertas”, agradeció el humorista.

“El programa que hacía con Verónica Varano se complicó durante la pandemia porque traíamos gente de todas partes del país para que cante. El programa podría haber seguido, pero en ese momento todavía no estaba la costumbre del Zoom. Con Vero seguimos en contacto porque es una persona que quiero muchísimo, una amiga. Al igual que Zaira (Nara), en algún momento se volverá de nuevo”, continuó relatando el actor.

En relación a su presente actoral, Pérez confesó que le gustaría hacer ficción en TV. “Hago teatro y a la vez conducción, pero me gustaría hacer alguna serie para televisión. Se están haciendo cosas muy buenas en plataformas de streaming también, como Apache en Netflix, lo mismo en Amazon o Star+, se están armando cosas muy interesantes”, concluyó Pérez.