Nació Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone: “Amor de nuestras vidas”
La pareja oficializó el nacimiento en su cuenta de Instagram, donde recibieron las felicitaciones del caso por parte de amigos y familiares
- 3 minutos de lectura'
Durante la jornada del sábado, Eva Bargiela y Gianluca Simeone mostraron las primeras imágenes del nacimiento de Faustino, su primer hijo. Luego de la oficialización del embarazo de la modelo y de los meses que transcurrieron, la pareja publicó en su Instagram algunas postales de un día inolvidable para ambos.
“25.10.2025. El día que conocimos al amor de nuestras vidas. Bienvenido, Faustino. 4,085 kg de puro amor“, indicó Bargiela, en un emocionante posteo que incluyó cuatro fotos del pequeño recién nacido y de los padres, quienes quedaron conmovidos por la llegada al mundo de Faustino.
Dentro del carrete de fotos se observa un primer plano de los pies del bebé y en las siguientes, los rostros de emoción de los padres, quienes contemplan, entre lágrimas, la llegada de Faustino. Por último, Eva Bargiela amamanta por primera vez a su hijo y el exfutbolista contempla ese momento bajo un cúmulo de emociones.
Por último, la modelo subió a sus historias temporales una imagen de Gianluca sentado en un sillón junto al bebé. “Mis chicos”, indicó Bargiela, quien le sumó un corazón a la postal que recorrió las redes sociales y se hizo viral al ser dos celebridades reconocidas.
Además del acompañamiento en el hospital y en los últimos días de embarazo, el círculo íntimo de Eva y Gianluca también se expresaron en las redes sociales, donde celebraron la llegada de Faustino.
Una de los comentarios más esperados fue el Carolina Baldini, mamá de Gianluca, quien estuvo presente en los meses de gestación de Eva y acompañó a la modelo en una de las etapas más importantes de su vida.
“Hoy mi corazón se agrandó un poquito más. Ser mamá fue un regalo… ser abuela, una bendición. Sos tan lindo Fausti", destacó la expareja de Diego “Cholo” Simeone, madre de Gianluca, Giovanni y Giuliano.
Otra de las celebridades que se hizo eco fue Carla Pereyra, actual pareja del entrenador del Atlético de Madrid, quien, en el mismo tono que Baldini, expresó su cariño hacia la pareja. “Amor incondicional. ¡Bienvenido, bebe! Te vamos a cuidar tanto", destacó la empresaria.
“¡Bienvenido Faustino! Felicidades, familia! ¡Los queremos mucho!“, indicó Claudia Villafañe, quien se encargó de organizar el baby shower en el mes de septiembre y es una de las personas más cercanas al círculo íntimo de Eva y Gianluca.
Por último, otros famosos le dejaron unas palabras a la pareja en la solapa de comentarios. Entre ellos, Rocío Marengo, Cande Ruggeri, Julieta Puente, Marley, Ailén Bechara, entre otros.
Otras noticias de Eva Bargiela
- 1
Las confesiones de Teri Hatcher: “Mi historial sexual está lleno de errores y tengo suerte de estar viva”
- 2
El difícil momento de Nicole Kidman tras su separación: “Quiere que sus hijas superen el dolor de ver a su familia rota”
- 3
Adiós a Alberto Hassan, alma del canto popular “a capella” de la Argentina
- 4
Fini Bocchino, la heredera de Andrea Frigerio: su pasión por la actuación, su pasado “hippie” y su máxima obsesión