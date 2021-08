Diego Topa reveló que sufre una extraña fobia desde que era chico: “No responde mi cuerpo”

Diego Topa fue uno de los invitados a Almorzando con Mirtha Legrand, con Juana Viale (eltrece) de este domingo. Allí reveló que sufre una extraña fobia desde niño que a lo largo de su vida no logró superar y explicó cómo lo perjudicó a nivel laboral y personal.

“Tengo colombofobia. Es fobia a las aves, a las gallinas, a las palomas, no lo puedo controlar”, admitió el animador infantil tras ser consultado al respecto por la conductora. Luego, se mostró aliviado de no haberle pasado este miedo desmedido a su hija de un año y siete meses. “Por suerte Mitaí no tiene nada de miedo, corre a mi fobia, ama a los pajaritos”, ponderó.

Diego Topa reveló que sufre una rara fobia

Agustín “Cachete” Sierra, otro de los invitados a la mesaza, le consultó si era lo mismo el temor cuando volaban que cuando no lo hacía, y Topa asintió. Luego, admitió: “De verdad les tengo mucho miedo, no responde mi cuerpo”.

Topa recordó que tuvo un trauma en su infancia cuando visitó el zoológico de Jorge Cutini, famoso por tener a los animales sueltos o en hábitats inusuales, que funcionó hasta finales de los 80 cuando un oso atacó a un chico y le arrancó una extremidad. “Yo estaba con una bolsa de galletitas y me corrió un avestruz, me sacó la bolsa. No sabés lo que es que te corra un avestruz. Es muy fuerte”, aseguró.

Sin embargo, admitió que en ese momento él ya le tenía miedo a las aves. Y recordó otra experiencia. “A mí me gustaban los pollitos, pero ya venía desde antes el miedo. Antes en el barrio vendían pollitos de colores, por ahí se murió uno”, conjeturó.

Con respecto de si hizo alguna terapia para superar su problema, la estrella de Disney Channel contó que intentó hacer un tratamiento con un amigo psicólogo durante un viaje. “Estábamos en Río de Janeiro de vacaciones y mi amigo me dijo que hagamos una terapia. Estaba lleno de palomas por todos lados. No iba a la playa”, resaltó.

Y agregó: “En Río, las palomas te comen todo. Pasaban volando de un lado para el otro y me decía ‘mirá que si se entera una paloma que es importante para alguien y le cuenta a todas, nos atacan a todos’”, recordó entre risas.

Juana Viale le consultó a Topa si se había animado a ver la película de terror Los pájaros (The Birds), dirigida por Alfred Hitchcock. Y el artista enfatizó: “No quiero verla”.

Diego Topa fue padre de Mitai en enero de 2020

Finalmente, Topa recordó otro episodio en el que la colombofobia afectó su trabajo. “En Zapping Zone (Disney Channel) en la apertura del programa me habían puesto que yo sacaba una paloma de la galera y me lo tuvieron que cambiar por pañuelos”, señaló.

Al escuchar el relato del actor y cantante, Nicole Neumann, que era otra de las invitadas del programa, se animó a revelar que sufre fobia a volar. La modelo recordó que durante su adolescencia se perdió de aceptar trabajos en Chile, Japón y Europa porque le daban pánico los viajes largos en avión y cruzar la Cordillera de los Andes.

“Lo traté muchos años en terapia, hice un curso para fobia al avión. Ahora vuelo, no me quiero perder viajes, pero tengo que tomar algo que me tranquilice. En un vuelo largo, si no tomo algo no puedo subir”, admitió Neumann.

“Menos mal que estás con un piloto de autos”, remató entre risas Topa, en alusión al romance de la modelo con el corredor de TC Juan Manuel Urcera.

