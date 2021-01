Dolor en Los Simpson por la muerte de un "miembro" de la familia

David Richardson, que falleció el lunes pasado, era guionista de la serie y tambén trabajó como escritor y productor de famosas sitcoms como Two and a Half Men y Malcolm Crédito: Deadline

El 2021 empezó con una noticia triste para la familia más famosa de la televisión. Es que Los Simpson se quedaron sin un pilar fundamental para sus aventuras. David Richardson, guionista de la serie, que murió este lunes, a la edad de 65 años, por una deficiencia cardíaca.

Para los amantes de la serie de la familia de Spingfield, Richardson deja como legado el capítulo de la quinta temporada Homero ama a Flanders, un delirante episodio en el que el padre de la familia Simpson entabla una amistad casi obsesiva con el vecino al que frecuentemente detesta.

Richardson, que también era productor, había participado en los guiones de otras populares series televisivas comoTwo and a half men, o Malcolm. En los últimos días había terminado de escribir la quinta y última temporada de la serie animada para adultos F is for Family, una producción de la cadenaNetflix.

El guionista y productor, que cumplió 65 años en diciembre, había superado un cáncer tres décadas atrás, aunque las secuelas de esta enfermedad fueron mermando su salud y la falla en el corazón se relacionó con estas secuelas, según informó el medio estadounidense Deadline.

La familia de Richardson lo despedirá en una ceremonia privada y solicitó a los amigos y compañeros del guionista que, en lugar de enviar flores al evento, hagan donaciones al Hospital de Investigación Infantil St. Jude's, a nombre de David.

El episodio de la quinta temporada Homero ama a Flanders fue escrito por David Richardson Crédito: Hipertextual

Richardson inició su carrera como escritor en comedias televisivas en 1985, en la serie Grand de Michael Leeson. Pasó dos temporadas en la comedia Empty Nest antes de llegar a Los Simpson.

El recientemente fallecido guionista trabajó en diversos sitcoms y series de acción. Ganó un premio Humanitas por su episodio Faith de la serie The John Larroquette Show.

Una caricatura de David Richardson en un episodio de Los Simpson Crédito: Hipertextual

Estuvo durante tres temporadas en Two and a half men y también escribió y produjo para Malcolm, así como para los programas 8 Simple Rules, Phenom, Ed y What About Joan, protagonizada por Joan Cusack y Kyle Chandler, en la que se desempeñó como showrunner, un término con el que en Hollywood designan a la persona que, a la vez, es productora y guionista principal de una serie.

Richardson tenía una gran familia: su esposa, sus tres hijos y sus dos nietos, además de sus dos hermanos y varios sobrinos, lo extrañarán.