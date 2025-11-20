Este jueves 20 de noviembre es la final de Miss Universo 2025. En su 74° edición, se lleva a cabo en el Impact Arena de Pak Kret, ubicado en Tailandia. Desde sus inicios esta semana, causó repercusiones en las redes sociales por las candidatas y sus diferentes performances. Hoy se definirá quién llevará la corona y será la sucesora de la danesa Victoria Theilvig, su última ganadora. En ese sentido, muchas personas se preguntan cómo ver el concurso de belleza en vivo.

La corona se disputa entre las 30 semifinalistas que fueron elegidas para la última etapa. A partir de la etapa preliminar ―la que comprende entrevistas, presentaciones en traje de baño, exhibiciones en traje de noche y el tradicional desfile de trajes nacionales―, algunas de las favoritas entre los especialistas son Olivia Yace (Costa Rica), Nadia Mejia-Webb (Ecuador) y Zashely Alicea (Puerto Rico).

Aldana Masset y su pasada en traje de baño en el concurso de Miss Universo

De todos modos, Miss Argentina no se queda atrás. Aldana Masset, una modelo de 25 años oriunda de Entre Ríos, es la representante de nuestro país en el certamen y dejó una muy buena impresión. Además de encontrarse entre las semifinalistas, deslumbró a todos desde el día de la inauguración. Lo que más llamó la atención además de su elegancia y belleza, fue su caminata excepcional, que expresaba confianza. En las redes sociales causó furor, por lo que muchos la alientan hasta la final.

Dónde ver en vivo la elección de Miss Universo 2025

La final de la competencia se transmitirá el 21 de noviembre. Sin embargo, por la diferencia horaria se emitirá el jueves 20 en Latinoamérica y, en especial, en la Argentina a partir de las 22.

Esta noche se conoce a la nueva ganadora de Miss Universo (Facebook/Miss Universe)

La final del certamen donde se elige a una nueva ganadora se transmitirá en vivo por streaming y por TV. Por un lado, se puede seguir en el canal oficial de Miss Universo en YouTube.

En tanto, desde nuestro país ningún canal compró los derechos de retransmisión. De todos modos, se puede ver por cable a través de Telemundo Internacional, disponible en DIRECTV (canal 321), Cablevisión (canal 331 HD) y Telecentro (canales 308 SD y 1086 HD).

Cómo votar a Aldana Masset

Es posible votar a Aldana Masset para Miss universo 2025 Instagram/@aldumasset

Para que la entrerriana llegue a la final debe recolectar más de 100.000 votos. El público puede votar a su favorita de forma gratuita una vez por categoría, pero la app permite ver anuncios para ganar votos extra o comprar votos adicionales. Además de Miss Universo, se puede votar en categorías como Mejor Traje Típico, Mejor Traje de Noche, Mejor Piel, Miss Fotogenia y Miss Simpatía. La votación estará abierta aún y los resultados suman para la elección final.

Quienes quieran votar por Miss Argentina, estos son los pasos a seguir:

1 Descargar la aplicación de Miss Universo

La app está disponible para celulares Android y iPhone.

2 Registrarse

Antes de mandar el voto, es necesario inscribirse a la aplicación con correo electrónico y contraseña. Si ya se tiene una cuenta, solo hace falta iniciar sesión.

3 Ir a la sección de votación

En el borde inferior, se puede encontrar la palabra “VOTE”, que significa “votar” en inglés. Para votar, solo hay que hacer click allí.

4 Votar

En la opción People’s Choice, buscar y seleccionar la candidata que se desea que gane, como puede ser “Argentina - Aldana Masset”.