Cuándo es la elección de Miss Universo 2025
Hoy se dará a conocer quién portará la corona y el título; ¿cómo ver la final en vivo y cómo votar?
- 3 minutos de lectura'
Miss Universo es uno de los concursos de belleza más conocidos a nivel internacional, puesto que reúne a las mujeres más cautivantes de distintas partes del planeta. Su edición n° 74 se lleva a cabo en Tailandia, donde más de un centenar de delegadas participan en varias actividades previas a la coronación. A pesar de las críticas que se le hace a este tipo de eventos en la actualidad, muchos siguen con atención cómo avanza el certamen hasta conocer a la ganadora del título. En ese sentido, surge la duda sobre cuándo se hará la elección este año.
El jurado definirá a la nueva Miss Universo hoy, jueves 20 de noviembre. Por la diferencia horaria con Tailanda, se podrá ver la final en la Argentina a partir de las 22.
La corona se disputa entre las 30 semifinalistas que fueron elegidas para la última etapa. Una vez anunciada la ganadora, Miss Universo 2024, Victoria Kjaer, subirá al escenario para pasar el mando a su sucesora.
A partir de la etapa preliminar ―la que comprende entrevistas, presentaciones en traje de baño, exhibiciones en traje de noche y el tradicional desfile de trajes nacionales―, algunas de las favoritas entre los especialistas son Olivia Yace (Costa Rica), Nadia Mejia-Webb (Ecuador) y Zashely Alicea (Puerto Rico).
De todos modos, Miss Argentina no se queda atrás. Además de encontrarse entre las semifinalistas, la modelo Aldana Masset deslumbró a todos desde el día de la inauguración. Lo que más llamó la atención además de su elegancia y belleza, fue su caminata excepcional, que expresaba confianza. En las redes sociales causó furor, por lo que muchos la alientan hasta la final.
Dónde ver en vivo la elección de Miss Universo 2025
La final del certamen donde se elige a una nueva ganadora se transmitirá en vivo por streaming y por TV. Por un lado, se puede seguir en el canal oficial de Miss Universo en YouTube.
En tanto, desde nuestro país ningún canal compró los derechos de retransmisión. De todos modos, se puede ver por cable a través de Telemundo Internacional, disponible en DIRECTV (canal 321), Cablevisión (canal 331 HD) y Telecentro (canales 308 SD y 1086 HD).
Cómo votar en Miss Universo 2025
Para que la entrerriana llegue a la final debe recolectar más de 100.000 votos. El público puede votar a su favorita de forma gratuita una vez por categoría, pero la app permite ver anuncios para ganar votos extra o comprar votos adicionales. Además de Miss Universo, se puede votar en categorías como Mejor Traje Típico, Mejor Traje de Noche, Mejor Piel, Miss Fotogenia y Miss Simpatía. La votación estará abierta aún y los resultados suman para la elección final.
Quienes quieran votar por Miss Argentina, estos son los pasos a seguir:
Descargar la aplicación de Miss Universo
La app está disponible para celulares Android y iPhone.
Registrarse
Antes de mandar el voto, es necesario inscribirse a la aplicación con correo electrónico y contraseña. Si ya se tiene una cuenta, solo hace falta iniciar sesión.
Ir a la sección de votación
En el borde inferior, se puede encontrar la palabra “VOTE”, que significa “votar” en inglés. Para votar, solo hay que hacer click allí.
Votar
En la opción People’s Choice, buscar y seleccionar la candidata que se desea que gane, como puede ser “Argentina - Aldana Masset”.
