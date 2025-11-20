Quién se fue de MasterChef Celebrity ayer, miércoles 19 de noviembre

MasterChef Celebrity (Telefe) tuvo un nuevo eliminado este miércoles 19 de noviembre, después de varios desafíos, donde distintos participantes lograron salvarse de la gala de eliminación, y otros consiguieron el delantal negro. Guillermo “Walas” Cidade, de la banda Massacre, tuvo que irse del programa, después de que así lo definieran los jueces.

En el programa de cocina que conduce Wanda Nara, distintas personalidades famosas compiten entre sí ante un jurado compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

El jurado de programa junto a la conductora de MasterChef Celebrity adrian diaz bernini

Quién se fue de MasterChef Celebrity este miércoles 19 de noviembre

El 19 de noviembre de 2025, el rockero Walas fue el concursante que dejó la competencia en la quinta gala de eliminación de Masterchef Celebrity Argentina.

La prueba de la noche requería que los participantes replicaran la receta de una galleta gigante del pastelero Damián Betular.

Walas se excedió en su enfoque creativo y, según confesó, cometió un error con la harina, lo que lo obligó a ejecutar “procedimientos alternativos” no intencionados. El resultado fue una galleta de aspecto muy “rústico” y claramente marcadamente diferente del modelo presentado por Betular.

La evaluación del jurado fue severa. Damián Betular ironizó sobre la apariencia del resultado pastelero. “Se le cayó al delivery”, criticó el chef. Sin embargo, le concedió a Walas que la cocción era adecuada. Indicó la presencia de áreas oscuras en la masa, diciendo que, por su sequedad, la galleta se asemejaba más a un “polvorón”.

La galleta de Wallas, de Massacre MasterChef Celebrity

Al concluir la evaluación, Walas y la periodista Susana Roccasalvo fueron seleccionados por haber presentado las peores preparaciones. Fue Germán Martitegui quien anunció que el músico sería el nuevo eliminado, permitiendo a Roccasalvo continuar en el reality. Walas reconoció más tarde que, en términos estéticos, su galleta había sido “horrible” y que el resultado fue simplemente mediocre.

La quinta eliminación de MasterChef

En su despedida, los jurados ofrecieron palabras de reconocimiento al músico, destacando lo agradable que era y recordando su galleta: “Es una masacre”.

Qué integrantes se fueron de MasterChef 2025

Quienes abandonaron MasterChef Argentina 2025 hasta ahora son:

Walas , integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado.

, integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado. Luis Ventura , periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado.

, periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado. Diego “Peque” Schwartzman, extenista profesional, fue el tercer eliminado.

extenista profesional, fue el tercer eliminado. Esteban Mirol , periodista, fue el segundo eliminado del reality .

, periodista, fue el segundo eliminado del . Jorge “Roña” Castro , exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato.

, exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato. Pablo Lescano, líder de la banda Damas Gratis, decidió abandonar la competencia alegando compromisos laborales antes del inicio de la temporada.

Además, Valentina Cervantes confirmó su renuncia a MasterChef por motivos familiares, ya que busca estar cerca de su hija, Olivia, quien actualmente se encuentra escolarizada en Inglaterra. Subrayó la importancia de su rol materno al afirmar: “Ante todo, soy mamá.”

El periodista Esteban Mirol fue uno de los eliminados de la competencia Hernan Zenteno - La Nacion

Cómo ver MasterChef 2025 en vivo

MasterChef Celebrity 2025 se puede ver en vivo por televisión en Telefe de lunes a jueves a las 22. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por HBO Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. En este caso, cuenta con la reacción en vivo de Grego Rossello y Nati Jota, junto a otros creadores que participan en la MasterChef Liga de Streamers.