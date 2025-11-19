Miss Universo 2025: revelan las candidatas favoritas para llegar a la final y llevarse la corona

La edición 74 de Miss Universo se desarrolla en Tailandia, donde más de un centenar de delegadas participan en varias actividades previas a la coronación. El Impact Challenger funciona como sede para la competencia preliminar, en donde se seleccionarán a las semifinalistas. Previo a la decisión final del jurado, varios especialistas revelaron cuáles son las candidatas que pisan fuerte.

Cómo es la preliminar del Miss Universo 2025 y por qué define a las semifinalistas

La ronda preliminar es considerada un punto central del certamen, ya que comprende entrevistas, presentaciones en traje de baño, exhibiciones en traje de noche y el tradicional desfile de trajes nacionales. Esta fase permitirá establecer el grupo de aspirantes que avanzará a la final del evento.

Olivia Yacé se encuentra entre las candidatas a clasificar a la final de Miss Universo 2025 Facebook Olivia Yacé

Dentro del análisis previo realizado por especialistas, sobresalen observaciones del experto José Luis Castro, conocido en internet como el Tío de las Reinas. En una entrevista con Telemundo, señaló que la competencia presenta un nivel elevado y que, pese al margen estrecho entre participantes, existen candidatas que destacaron a lo largo de las actividades previas.

¿Quiénes son las favoritas en las instancias preliminares de Miss Universo 2025?

De acuerdo con el analista, varias delegadas han mostrado desempeños consistentes en los distintos actos oficiales previos a la ronda preliminar. Para él, la representante de Costa de Marfil, Olivia Yace, se perfila como una de las figuras más completas de esta edición.

“Es una candidata espectacular. Tiene una personalidad impactante, es una chica muy simpática y carismática. Muy estudiada”, detalló. Castro mencionó que conoce a la aspirante desde hace tiempo y valoró su desenvolvimiento en los encuentros iniciales con la prensa. “Es una gran reina en todo el sentido de la palabra”, coincidió el especialista con la periodista de Telemundo.

La delegada de Ecuador, Nadia Mejia-Webb, también figura entre las preferidas. El experto sostuvo que la participante mostró seguridad en cada aparición y que su interacción con el público y los medios fue constante. Según su testimonio, la aspirante ecuatoriana logra establecer una comunicación clara durante los recorridos oficiales.

“Nadia quiere Corona, ese es el lema de ella. Y es una mujer espectacular, muy buena figura", aseguró. “Los ojos hermosos, mucha personalidad, mucha simpatía. Nadia es esta chica que sale, comparte con la gente y te hace reír”, agregó.

Otra de las delegaciones mencionadas por Castro es Puerto Rico, con Zashely Alicea como una de las representantes que generaron atención entre quienes siguen el certamen. Señaló que la candidata logró captar el interés del público en las actividades del hotel y en los eventos posteriores, lo que podría incidir en sus resultados dentro de la ronda preliminar.

“Cómo no hablar de la chica que es la sensación en el certamen”, dijo el Tío de las Reinas. “Cada vez que sale una actividad, están los fanáticos vueltos locos esperándola”, aseguró.

La representante de Ecuador se encuentra entre las favoritas de Miss Universo 2025 Instagram @nadia_mejia

Qué países podrían entrar a semifinales del Miss Universo 2025, según los expertos

En el caso de Tailandia, Castro destacó la experiencia de la representante local, así como su preparación y el reconocimiento que tiene dentro del país anfitrión. En su opinión, la candidata Praveenar “Veena” Singh cuenta con un proceso de formación prolongado que podría influir en su presentación ante el jurado internacional.

Costa Rica aparece en el grupo de aspirantes mencionadas por el experto. Castro comentó que tuvo oportunidad de evaluar a Mahyla Roth en una competencia en su país de origen, donde observó su preparación y su desempeño.

“Es una chica con una personalidad increíble, muy disciplinada, muy estructurada, nada de lo que ya está haciendo es por casualidad”, mencionó. “Tiene una planificación y estrategia muy bien trabajada”, agregó.

Colombia, con su representante Vanessa Pulgarín, también forma parte del conjunto de países con presencia destacada. De acuerdo con el especialista, la delegada colombiana tuvo un desempeño sólido en la presentación en traje de baño, lo cual incrementó su visibilidad. Afirmó que la candidata proyectó naturalidad durante sus actividades matutinas previas al certamen.

Venezuela, por su trayectoria en concursos de belleza, fue mencionada dentro de las delegaciones que podrían obtener un lugar relevante en la competencia. Castro aseguró que la aspirante Mística Núñez presenta una imagen distinta a la que habitualmente se asocia con su país en este tipo de certámenes, lo que genera expectativa entre los asistentes.

El especialista insistió en que las valoraciones corresponden únicamente a la etapa preliminar. Subrayó que el resultado final podría modificarse una vez que se lleven a cabo las evaluaciones del 19 de noviembre, donde se concretará el primer filtro rumbo a la final del certamen.

“Seguramente después que veamos la preliminar todo esto va a cambiar”, anticipó.

Zashely Alicea es una de las candidatas a llegar a la etapa final de Miss Universo 2025, según análisis de expertos Instagram @zashely.alicea

La mirada tailandesa: qué delegadas latinas y asiáticas dominan el Miss Universo 2025

En una conversación con Telemundo, el experto tailandés Titipon Duancong, conocido en español como Antonio, compartió su perspectiva sobre el desarrollo del concurso. Señaló que existe un interés particular por parte del público local debido a la realización del certamen en Bangkok y destacó la cercanía cultural que percibe entre Tailandia y los países latinoamericanos durante estos eventos.

Antonio explicó que observa un desempeño sólido en varias representantes de Latinoamérica. “Este año más o menos me recuerda al año 2000, cuando las latinas sobresalían muchísimo, sobre todo su rendimiento en el escenario”, aseguró.

Por otro lado, el especialista destacó la competitividad que caracteriza a las delegadas asiáticas en su país de origen y afirmó que suelen tener un ritmo alto de participación y un entrenamiento intensivo. Este enfoque podría influir en los resultados de la preliminar, donde se evalúan detalles clave antes de determinar el grupo que avanzará a la final.

Calendario de Miss Universo 2025: fechas clave, preliminar y coronación en Tailandia

El concurso inició el 2 de noviembre con la llegada de las delegadas, la sesión fotográfica oficial, pruebas de vestuario y ensayos. Todas las actividades previas se concentraron en Bangkok, donde se realiza el proceso de preparación para la noche final. El evento concluirá el 21 de noviembre con la coronación de la nueva Miss Universo, mientras que el 22 se llevará a cabo la salida de las participantes.

Este 19 de noviembre se lleva a cabo la competencia preliminar, que incluye las evaluaciones en traje típico, traje de baño, traje de noche y entrevistas. Esta etapa será determinante para establecer el grupo de semifinalistas que estará presente en la gala final.