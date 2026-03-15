Premios Oscar: los 20 momentos más icónicos y memorables que marcaron la historia de la ceremonia

Si hay una palabra que podría usarse para describir a la 98.ª edición de los premios Oscar es incertidumbre. Aunque desde el comienzo de la temporada Una batalla tras otra se posicionó como la favorita, Sinners y su récord de 16 nominaciones ganó terreno y hoy se posiciona como la rival a vencer. Timothée Chalamet por Mary Supreme lleva la delantera en términos de galardones, pero sus cuestionables declaraciones y el SAG que recibió Michael B. Jordan por Sinners hicieron temblar lo que parecía una victoria asegurada.

Amy Madigan parecería ser la candidata más fuerte a mejor actriz de reparto por La hora de la desaparición, pero Teyana Taylor por Una batalla tras otra no le pierde pisada. Sean Penn, sin campaña y sin asistir a ninguna premiación, se perfila para agregar una tercera estatuilla dorada a su colección, mientras que Paul Thomas Anderson podría, después de 28 años, ganar su primer Oscar, si no se lo arrebata Ryan Coogler. La única certeza parece ser Jessie Buckley por Hamnet, aunque solo lo confirmará Adrien Brody cuando lea el contenido del sobre de mejor actriz principal.

Este domingo 15 de marzo a partir de las 21, Conan O’Brien oficiará por segundo año consecutivo la ceremonia de premiación en el Dolby Theater de Los Ángeles. Aunque en los últimos años el grado de divertimento del evento cayó en picada, siempre hay expectativa por lo que pueda llegar a pasar. ¿Una caída como la de Jennifer Lawrence? ¿Una inesperada derrota como la de Demi Moore frente a Mikey Madison? ¿O un bochorno que supere a la “confusión de sobres” entre La La Land y Moonlight? Todo puede ser, porque en la sala más guionada del mundo, supieron ocurrir cosas tan inusuales como emocionantes y disruptivas.

El domingo Conan O'Brien estará a cargo de la conducción de los Oscar por segundo año consecutivo PATRICK T. FALLON - AFP

Estos son los 20 momentos más incónicos que marcaron la historia de la ceremonia.

1) Y la ganadora es para… ¡La La Land!... No, perdón, ¡Moonlight!

¿La La Land o Moonlight? El recordado error en los Oscar

Hasta el momento, no hubo ningún hecho que superara el bochorno ocurrido al final de la ceremonia de 2017. Warren Beatty y Faye Dunaway anunciaron que La La Land era la ganadora a mejor película y todo el equipo subió al escenario a recibir el premio. Sin embargo, tras el discurso de agradecimiento, el productor Jordan Howowitz dijo: “Hay un error. Moonlight, ustedes ganaron el premio a mejor película. No es una broma”. Todo fue caos, descontrol y desconcierto. Finalmente, los verdaderos ganadores tomaron las estatuillas y, al año siguiente, los actores volvieron a presentar la categoría a modo de redimirse.

2) La ovación más larga de la historia

La ovación para Charles Chaplin

¿Quién otro, sino Charles Chaplin, para recibir la ovación más larga de la historia de los premios de la Academia? A los 82 años, lo reconocieron con el Oscar honorífico por su influencia en el arte del siglo XX y un aplauso de 12 minutos. “Este es un momento muy emotivo para mí, y las palabras parecen tan inútiles, tan débiles. Solo puedo darles las gracias por invitarme. Son personas maravillosas y dulces. Gracias”, dijo al recibir el reconocimiento.

3) El rechazo de Marlon Brando

El día que Marlon Brando rechazó el Oscar

Muchos consideran que la interpretación de Brando como Don Vito Corleone en El Padrino (The Godfather) es la mejor de la historia. De hecho, ganó el Oscar a mejor actor principal por el papel, pero no solo se ausentó de la ceremonia, sino que rechazó el reconocimiento. En su lugar subió al escenario Sacheen Littlefeather, presidenta del Comité Nacional de Imagen Afirmativa de los Nativos Estadounidenses. “Esta noche vengo en representación de Marlon Brando, que, lamentablemente, rechaza este generoso galardón. Y eso se debe al maltrato de los indios estadounidenses por parte de la industria cinematográfica, en la televisión, en las películas reemitidas y en lo recientemente ocurrido en Wounded Knee”, expresó frente a todos los presentes.

4) La foto

La mejor foto de la historia de los Oscar

En 2014, durante su segunda conducción de los Oscar, Ellen DeGeneres orquestó la catalogada como “mejor foto de todos los tiempos”. En pleno pasillo del Dolby Theater, reunió Brad Pitt, Angelina Jolie —que por aquel entonces aún eran “Brangelina”—, Jared Leto, Jennifer Lawrence, Channing Tatum, Meryl Streep, Julia Roberts, Lupita y Peter Nyong’o, Kevin Spacey y Bradley Cooper —que ofició como fotógrafo— para hacer una selfie. La misma terminó en X con más de dos millones de retuits y durante mucho tiempo fue la publicación más compartida de la historia.

La selfie más icónica con Ellen DeGeneres, Bradley Cooper, Brad Pitt, Angelina Jolie, Jared Leto, Jennifer Lawrence, Channing Tatum, Meryl Streep, Julia Roberts, Lupita y Peter Nyong’o y Kevin Spacey (Foto: X @EllenDeGeneres)

5) El reconocimiento póstumo para Heath Ledger

Heath Ledger y un reconocimiento póstumo

La interpretación de Ledger como el Guasón en Batman, el caballero de la noche (The Dark Knight) recibió elogios de la crítica y la audiencia, pero, lamentablemente, él no llegó a ver en vida los frutos de su trabajo. El 22 de febrero de 2009, exactamente un año y un mes después de su muerte por una sobredosis accidental de drogas, se lo reconoció con el Oscar póstumo en la categoría de actor de reparto. Sus padres y su hermana lo recibieron en su nombre y posteriormente quedó en propiedad de su única hija Matilda Rose Ledger, fruto de su relación con la actriz Michelle Williams.

6) La primera mujer en ganar la categoría de dirección

Kathryn Bigelow la primera mujer en ganar como Mejor directora

La Academia sigue en deuda con las mujeres en el rubro de dirección. Aunque este año Chloé Zhao —quien ganó en 2020 por Nomadland— está nominada por Hamnet, su presencia en la categoría suele ser una excepción y no una regla. La primera victoria femenina llegó recién en 2009 cuando Kathryn Bigelow se impuso sobre su exesposo James Cameron, Quentin Tarantino, Lee Daniels y Jason Reitman por su trabajo en Vivir al límite (The Hurt Locker). La tercera victoria fue para Jane Campion por El poder del perro (The Power of the Dog) en 2021.

7) Una corrida al desnudo

El día que un hombre corrió desnudo en los Oscar

Durante la ceremonia de 1974, justo antes de que se anunciara a El golpe (The Sting) como la ganadora a mejor película, el fotógrafo Robert Opel empezó a correr completamente desnudo por el Dorothy Chandler Pavilion de Los Ángeles. Según las versiones, se habría hecho pasar por un periodista para acceder a la ceremonia. En la entrega de premios de 2024, exactamente 50 años después, el actor y luchador John Cena le rindió homenaje al inolvidable episodio: apareció en el escenario desnudo, cubriéndose las partes íntimas con un sobre (posteriormente se supo que llevaba un suspensorio para una mayor seguridad) para presentar la categoría de “Mejor diseño de vestuario”.

En 2024, John Cena apareció desnudo en los Premios para presentar la categoría "Mejor diseño de vestuario" para recordar el episodio ocurrido con Opel 50 años antes (Foto: Captura de video)

8) Hashtag: un Oscar para Leo

Leonardo DiCaprio ganó su primer Oscar

Muchas veces, el reconocimiento de los fanáticos y los colegas vale más que cualquier premio, pero, de todas maneras, Leonardo DiCaprio quería y se merecía tener su Oscar. Aunque muchos consideran que debería habérselo llevado por El lobo de Wall Street (The Wolf of Wall Street), lo consiguió en 2016, en su quinto intento, por su trabajo en El Renacido (The Revenant). Todo el teatro se puso de pie para aplaudirlo.

9) El cuestionado beso de Adrien Brody a Halle Berry y su recreación 22 años después

El beso de Adrien Brody a Halle Berry

Como la última ganadora a mejor actriz le entrega el premio al nuevo ganador a mejor actor (lo mismo ocurre con las otras tres categorías actorales), en 2003 Halle Berry le dio la estatuilla a Adrien Brody por El pianista (The Pianist). No obstante, él tuvo una desconcertante y cuestionable reacción: le dio un beso en la boca arriba del escenario. “Nada de lo que hago, he hecho o haría, tiene la intención de hacer sentir mal a nadie”, sostuvo el actor en 2025 durante una entrevista con Variety en referencia a ese momento. Si bien entendía que era la emoción del momento, Berry admitió que “estaba demasiado ocupada, preguntándome qué demonios estaba pasando”. 22 años después, ambos se reencontraron en los premios y recrearon el beso —frente a la esposa de él, Georgina Chapman—, el cual no tardó en volverse viral.

Adrien Brody y Halle Berry recrearon el beso que él le dio a ella cuando ganó el Oscar en 2003

10) Una violenta reacción, una victoria agridulce y un castigo

El violento momento entre Will Smith a Chris Rock

Se supone que en la ceremonia todo está guionado y, de hecho, los presentadores suelen ensayar previamente sus líneas. No obstante, eso no evita que ocurran situaciones por fuera del guion. En 2022, el prestador Chris Rock hizo un comentario sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith. El actor se levantó de su mesa, fue hasta el escenario y lo abofeteó. Su victoria como mejor actor por Rey Richard: una familia ganadora (King Richard) quedó opacada por su violenta reacción. Además, le prohibieron el ingreso a la premiación por una década, aunque sí puede estar nominado.

Will Smith abofeteó a Chris Rock en plena entrega de los Oscar (Foto: Archivo)

11) La primera persona afroamericana galardonada

Hattie McDaniel, la primera persona afroamericana galardonada

En 1940, Hattie McDaniel ganó como actriz de reparto por su trabajo en Lo que el viento se llevó (Gone with the Wind) y se convirtió en la primera persona afroamericana en ser reconocida con un Oscar. Según reveló The Hollywood Reporter, el productor de la película, David O. Selznick, tuvo que pedir un permiso especial para que la actriz pudiera ingresar al Hotel Ambassador, donde se realizaba la ceremonia.

12) Anita en Amor sin barreras, el personaje de oro para dos actrices

Rita Moreno y su Oscar a mejor actriz de reparto por Amor sin barreras

Así como Heath Ledger y Joaquin Phoenix fueron reconocidos como mejor actor de reparto y mejor actor principal, respectivamente, por interpretar al personaje del Guasón, en la categoría de mejor actriz de reparto, ocurrió lo mismo, pero con una diferencia de sesenta años. En 1962, Rita Moreno recibió el premio por su retrato de Anita en Amor sin barreras (West Side Story) de Robert Wise y Jerome Robbins, y en 2022 Ariane DeBose fue distinguida por su trabajo con ese mismo personaje en la remake de la misma película que dirigió Steven Spielberg.

Ariana DeBose, mejor actriz de reparto por Amor sin barreras

13) El pifie de John Travolta

El pifie de John Travolta en los Oscar

Los presentadores de las distintas categorías no necesitan aprenderse sus líneas de memoria, sino que tienen un teleprónter para literalmente leer lo que tienen que decir. Pero eso no los exime de cometer errores. En la ceremonia de 2014, John Travolta invitó al escenario a Idina Menzel para que interpretara “Let it Go” de Frozen, nominada y posteriormente ganadora, a mejor canción original. Sin embargo, en lugar de llamarla por su nombre, dijo: “La increíblemente talentosa, la única e inigualable… Adele Dazeem“.

14) El verdadero “salto de alegría”

El festejo de Roberto Benigni en los Oscar

El 21 de marzo de 1999, Sophia Loren anunció que La vida es bella (La vita è bella) era la ganadora a Mejor película extranjera y su director y protagonista, Roberto Benigni, se puso tan contento que celebró parado en los respaldos de las butacas, gritando de alegría y pasando por sobre las cabezas de los invitados. Incluso subió al escenario literalmente saltando los escalones. Además, el italiano ganó en la categoría de actor principal y la película se llevó el Oscar a mejor banda sonora.

15) Un tropezón puede ser una caída

La caida de Jennifer Lawrence

Con 22 años, Jennifer Lawrence se convirtió en una de las ganadoras más jóvenes gracias a su actuación principal en El lado luminoso de la vida (Silver Linings Playbook). No obstante, cuando se dispuso a subir al escenario con su glamuroso diseño de Dior, se tropezó y terminó de rodillas en las escaleras. “Ustedes solo están parados porque se sienten mal de que me caí y eso es muy vergonzoso, pero gracias”, dijo a modo de reírse de su papelón cuando recibió su estatuilla.

16) “I’m Just Ken”

"I'm Just Ken" Oscar 2024

En 2024, Ryan Gosling protagonizó la que para muchos fue la mejor actuación musical en mucho tiempo. Con un traje fucsia, interpretó en vivo “I’m Just Ken” de Barbie junto con Slash y Wolfgang Van Halen e hizo bailar y cantar a todo el Dolby Theatre. Aunque “What Was I Made For?”, de Billie Eilish, ganó como mejor canción original, su actuación quedó para la historia, como un soplo de aire fresco para la monotonía que suele tener la ceremonia. Incluso, cuando subió a recibir su premio a mejor actriz por Pobres criaturas (Poor Things), Emma Stone aseguró que su vestido se rompió durante el show de Gosling.

17) El batacazo de Parásitos

Parasite y un Oscar histórico

En 2019, Parásitos (Parasite), la producción surcoreana dirigida por Bong Joon-ho, se convirtió en la primera producción de habla no inglesa en consagrarse como mejor película. También se llevó el premio de mejor director, guion original y película internacional.

18) Entrenamiento en vivo

Jack Palance y sus flexiones de brazos en los Oscar

Si de celebraciones se trata, es imposible no nombrar a Jack Palance. En 1992, se quedó con la categoría de mejor actor de reparto por Amigos en el oeste (City Slickers), pero en medio de su discurso de agradecimiento, se puso a hacer flexiones de brazo sobre el escenario.

19) Por favor, que alguien grite: “Corte”

Adrien Brody y el discurso más largo de la historia de los Oscar

¿Alguna vez pensaron en por qué los ganadores solo pueden hablar por 45 segundos? Eso se debió a que en 1943, cuando recibió el Oscar por La señora Miniver (Mrs. Miniver), Greer Garson habló por 5 minutos y 30 segundos. A partir de esto, la Academia se puso firme para evitar una repetición, pero en 2025, ochenta y un años después, Adrian Brody les arruinó los planes. Aunque aseguró que sería “breve”, su discurso de aceptación por El Brutalista (The Brutalist) duró 5 minutos y 40 segundos y rompió el récord del más largo —y muchos dirán también aburrido— de la historia de la ceremonia.

20) ¿La favorita? Demi Moore, ¿la ganadora? Mikey Madison

Así fue el momento en el que Mikey Madison ganó el Oscar

Tras ganar el Globo de Oro, el Critic’s Choice y el Premio del Sindicato de Actores (SAG), en 2025 y con 62 años, Demi Moore se perfilaba como la principal candidata a llevarse su primer Oscar por su interpretación de una exestrella de Hollywood que se enfrenta cara a cara con el paso del tiempo, el olvido y los estándares de belleza, y acepta inyectarse una droga para convertirse en una mejor versión de sí misma en La sustancia (The Substance). La mesa estaba servida y todas las apuestas iban a su esquina. Sin embargo, la ganadora fue Mikey Madison, protagonista de Anora, que justamente tenía 25 años. Si bien era un resultado posible, puesto que fue uno de los trabajos más destacados de la temporada, definitivamente no era el que todos —y menos que menos Moore— esperaban.