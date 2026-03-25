Dónde y cómo ver Hannah Montana 2026

Hannah Montana fue uno de los hitos del espectáculo hace 20 años. Muchos fanáticos quieren volver a ver la serie a dos décadas de su lanzamiento, ya que salió un nuevo documental que celebra el hecho: Hannah Montana especial 20°. Ambos contenidos se pueden ver en Disney+.

Hannah Montana duró cuatro temporadas

Dónde y cómo ver Hannah Montana

Hannah Montana se puede ver en la plataforma Disney+. El servicio de streaming tiene las cuatro temporadas completas de la ficción original, emitidas inicialmente entre 2006 y 2010, y los episodios se pueden ver en alta definición.

Hannah Montana: Especial 20° aniversario (Adelanto)

Además, este 2026 se sumó al catálogo el nuevo contenido documental titulado “Hannah Montana: especial 20° aniversario”. El acceso requiere de una suscripción activa a la plataforma, donde el material se encuentra disponible de forma global. Tiene una duración de 58 minutos y promete ser una carta directa a los fans, de la mano de Miley Cyrus.

De qué se trata Hannah Montana y qué salió para los fans este año

La serie narra la historia de Miley Stewart (interpretada por Miley Cyrus), una adolescente que se muda a Malibú, California, donde intenta equilibrar los desafíos de la secundaria con una identidad secreta de alcance mundial. Miley vive con su hermano mayor y su padre, un compositor musical (Billy Ray Cyrus), quien es el único adulto que conoce su doble vida como la superestrella del pop Hannah Montana.

El núcleo narrativo de la comedia reside en el concepto de “lo mejor de ambos mundos”: el anonimato necesario para una crianza normal junto a sus mejores amigos, Lilly y Oliver, y la fama internacional que experimenta sobre los escenarios. La obra, creada por Michael Poryes, Rich Correll y Barry O’Brien, se convirtió en un hito de la cultura pop al explorar la transición hacia la madurez bajo el foco de la celebridad.

Miley Cyrus, quien fue Hannah Montana Prensa Disney+

Este 2026 la producción cumple 20 años y se celebra con un documental dirigido por Sam Wrench. En este especial, Miley Cyrus regresa a los sets que definieron su carrera para participar en una entrevista profunda conducida por Alex Cooper. El despliegue visual incluye recreaciones exactas del salón de la familia Stewart y el icónico armario de Hannah Montana.

La producción ofrece un acceso inédito a la colección de archivos personales de la artista, revelando piezas de moda y momentos detrás de escena nunca antes vistos.