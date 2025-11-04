Esta es la lista de temas del nuevo disco de Tan Biónica

La espera terminó para los fanáticos de Tan Biónica. Tras casi una década de su separación y un exitoso reencuentro en 2023 con la gira “La última noche mágica”, la banda liderada por Chano Charpentier presentó El Regreso, su esperado nuevo álbum de estudio. Este lanzamiento marca una nueva etapa, consolidando su retorno triunfal a la escena musical. Su tracklist incluye 10 temas nuevos, que incluyen colaboraciones con Airbag, Nicki Nicole y Andrés Calamaro.

El disco llega después de un período de inactividad de la banda desde 2016. La expectativa es inmensa, especialmente tras vender más de medio millón de tickets en su gira internacional de 2023, lo que impulsó a Chano, Bambi, Seby y Diega a crear este nuevo material discográfico.

¿Cuál es el listado completo de las canciones del nuevo disco?

El tracklist oficial de El Regreso es el siguiente, según compartió Tan Biónica a través de sus perfiles de redes sociales oficiales:

“El alma en el camino”.

“Tus cosas” (feat. Airbag).

“El problema del amor”.

“Mi vida” (feat. Andrés Calamaro).

“En mi mundo”.

“Mil días”.

“X=4”.

“Santa María”.

“Boquitas pintadas” (feat. Nicki Nicole).

“La invención”.

¿Cuándo y cómo se puede escuchar El Regreso de Tan Biónica?

El nuevo álbum de Tan Biónica está disponible desde la medianoche de este martes 4 de noviembre. Es decir que sus fans ya pueden escucharlo desde temprano. Las nuevas canciones estarán disponibles en las principales plataformas digitales como Spotify y YouTube.

También está disponible la venta de una edición especial del álbum en vinilo. Con unidades limitadas, puede adquirirse a través del sitio web oficial de la banda por $54.000, una pieza de colección para los verdaderos fans.

¿Qué significado especial tiene la fecha de lanzamiento de El Regreso?

La elección del 4 de noviembre no es casual. Es un claro guiño a uno de los mayores éxitos de Tan Biónica, “La melodía de Dios”, que incluye la icónica frase “Con vos es 4 de noviembre cada media hora”. Este detalle es un homenaje a su propia historia y a la conexión con su público.

Todo lo que hay que saber sobre el primer single, “El Problema Del Amor”

Tan Biónica lanzó "El Problema Del Amor", su nueva canción

Ya está disponible su primer single “El Problema Del Amor”. En su videoclip cuentan con la participación del actor Federico D’Elía. A su vez, Chano hizo un homenaje al periodista Jorge Lanata, con quien tenía una relación muy cercana. En el video, el cantante aparece con un bastón mirando hacia arriba. Este detalle es un tributo al periodista, quien falleció el 30 de diciembre de 2024.

Al ser consultado por sus seguidores por este gesto en X, Chano explicó que la canción explora las conexiones entre la matemática, la música y el amor. “Pensaba que la matemática, la música y el amor tienen casi todo en común. Bambi me mandó la música y empecé a soñar. Y el bastón es un homenaje a un amigo que perdí el año pasado”, sostuvo.

