Duki sufrió un accidente en el baño y culpó a su novia Emilia Mernes: “Miren lo que me hice”

El famoso trapero argentino Duki llamó la atención de sus seguidores tras publicar un video en sus Stories de Instagram donde reveló el accidente doméstico que sufrió en el baño de su casa. En la filmación, se puede ver al cantante junto a su novia Emilia Mernes, a quien culpó de lo sucedido.

Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, como es su verdadero nombre, confirmó su romance con Mernes en diciembre pasado, después de meses de rumores. La pareja habría comenzado la relación a mitad del 2020 cuando trabajaron juntos en la canción “Como si no importara”, éxito de reproducciones en YouTube. Ahora, la pareja de cantantes se encuentra en Italia disfrutando de sus vacaciones.

En este destino, Duki subió un video a la red social en el que se lo puede ver recostado en su cama, al lado de su novia. Y relató el percance que tuvo mientras se afeitaba.

“Gente, hoy me estaba afeitando y esta bol… me empujó, miren lo que me hice”, exclamó entre risas el artista mientras mostraba los pequeños cortes que se provocó en el rostro. Sin embargo, Emilia Mernes no se hizo cargo de la acusación.

Duki sufrió un accidente doméstico y culpó a Emilia Mernes por haberlo empujado

“No, bueno. ¿Qué van a pensar que soy? Yo estaba durmiendo”, respondió Emilia. “Me cortaste, decí la verdad. ¡Me duele! ¡Me duele!”, continuó Duki. La pareja se entretiene interactuando con sus seguidores, que están pendientes de cada paso que dan, desde la habitación del hotel donde se hospeda en Italia.

En enero, Duki ya había sufrido un accidente en medio del show que brindó a mediados de enero en el Atpark de Mar del Plata. Durante el concierto, el trapero se paró sobre un lanzallamas que estaba arriba del escenario y fue alcanzado por el fuego.

El peligroso accidente de Duki Twitter

En las imágenes, que rápidamente se hicieron virales en las redes sociales, se puede ver al musico con su ropa prendida fuego. Afortunadamente, no sufrió quemaduras y pudo continuar cantando sin inconvenientes.