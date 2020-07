Dura confesión: Pablo Ruiz culpó a Miguel del Sel por su mudanza a México

El cantante contó por qué se mudó a México Crédito: Alex Pradón

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de julio de 2020 • 12:55

El cantante Pablo Maximiliano Miguel Coronel Vidoz , más conocido como Pablito Ruiz, hizo una fuerte confesión hace unos días durante una entrevista en un vivo con el periodista Matías Vázquez . El artista se refirió a las cargadas y burlas que sufrió cuando solo era un adolescente y contó que por eso se fue a vivir a México, donde vivió por 10 años.

Pablo se refirió a la parodia que hacían de él en Ritmo de la Noche (Telefe) cuando realizaba comentarios irónicos y despectivos sobre su sexualidad. "A finales de la década del 80 empezó la prensa amarillista a especular con mi sexualidad y también estaba Miguel del Sel con Midachi, que hacía una imitación y se burlaba mucho de mí", afirmó. "Era un versión en la que ridiculizaban a un nene. Yo tenía alrededor de 15 años", dijo en el vivo.

Pablito Ruiz se confiesa 03:58

Video

El músico incluso confesó que esa burla fue una de las razones por las que se instaló en otro país, aunque admitió que no fue la única. "Una de las causas por las que me mudé a México fue eso", reveló y agregó que en ese país se le abrían más oportunidades de giras y shows.

Pablo Ruiz hizo una fuerte confesión en una entrevista en vivo Crédito: Alex Pradón

Admitió que ver esas parodias en la televisión no lo hacían "muy feliz", pero que su mamá sufría más que él. "No le gustaba que se burlaran de su hijo". Al ser consultado sobre la angustia que vivió, no lo dudó y ponderó el lado positivo: "Por otro lado yo tenía todo el éxito, mis fans. Era realmente feliz, no era que vivía todo el tiempo en eso. Yo vivía una vida de rockstar en ese momento" . Pablo matizó lo sufrido: "No me afectaba mucho, porque tenía muchas cosas mas lindas que me estaban pasando. Me enfocaba en lo lindo y positivo".

Pablo Ruiz | Programa de Susana Giménez 2007 03:26

Video

El intérprete de "¡Oh mamá! (ella me ha besado)", narró que años más tarde pudo hablar con Del Sel sobre lo que vivió. "Fuimos al living de Susana, estaba él e hizo la imitación, y mi mamá se pudo descargar un poco , lo arreglamos ahí. Pasó el tiempo y soy un tipo que no guarda rencor", completó.