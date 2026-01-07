Las siete esferas: cuándo se estrena en Netflix la miniserie de tres episodios basada en una novela de Agatha Christie

Entre los géneros que más cautivan al público de las plataformas de streaming, se encuentran las producciones de época. La combinación de drama, historia y reflexión social son algunos de los condimentos perfectos por los que millones de personas de todo el mundo agregan títulos de esta índole a su lista de Netflix.

A raíz de esto, te traemos los detalles sobre Las siete esferas, la miniserie basada en la novela de Agatha Christie que el gigante del streaming estrenará el próximo 15 de enero.

Ambientada en Inglaterra en 1925, la historia arranca con una fiesta de alta sociedad en una mansión rural (Foto: Netflix)

La ficción británica es la adaptación de El misterio de las siete esferas, la obra literaria publicada originalmente en 1929. Suzanne Mackie (The Crown), es quien se encuentra bajo la producción ejecutiva; mientras que la dirección y producción están en manos de Chris Sweeney.

De qué trata

La trama se sitúa en la Inglaterra de 1925. Todo comienza con una broma pesada durante una fiesta en una lujosa mansión rural: un grupo de jóvenes coloca ocho despertadores para despertar a un amigo que siempre se queda dormido. Sin embargo, cuando los relojes suenan, el joven no despierta porque se encuentra muerto.

Mia McKenna-Bruce protagoniza lo nuevo de Netflix (Foto: Netflix)

Lo que parece un accidente pronto se revela como algo mucho más oscuro. La protagonista es Lady Eileen “Bundle” Brent, una joven aristócrata audaz e ingeniosa que decide investigar por su cuenta. En el camino, descubre la existencia de una sociedad secreta vinculada al número siete y una conspiración que escala hasta los niveles más altos del gobierno.

La serie de tres episodios está protagonizada por Mia McKenna-Bruce, quien se pone en la piel de Lady Eileen Brent, y cuenta con Helena Bonham Carter en el papel de Lady Caterham. El reparto se completa con Martin Freeman como Battle, Corey Mylchreest como Gerry Wade, Ed Bluemel como Jimmy Thesinger y Nabhaan Rizwan como Ronnie Devereux.

“En una lujosa fiesta, en una casa de campo, una broma parece haber salido terriblemente -y mortalmente- mal. La tarea de resolver el misterio recaerá en la menos esperada de las detectives: la vivaz e inquisitiva Lady Eileen ‘Bundle’ Brent, quien deberá desentrañar una escalofriante conspiración que cambiará su vida y pondrá al descubierto los secretos más oscuros de la alta sociedad inglesa”, dice la sinopsis oficial con la que la N roja invita a darle play.

Tres producciones de época similares a Las siete esferas para ver en Netflix

1. La casa Guiness (2025)

Dublín, 1868. Tras la muerte del patriarca de los Guinness, sus cuatro hijos, cada uno con oscuros secretos que ocultar, tienen en sus manos el destino de la cervecería. Duración: ocho episodios. Ver La casa Guiness.

La casa Guiness, tráiler oficial

2. La ley de Lidia Poët (2023)

Decidida a anular la sentencia del Tribunal de Apelación de Turín que le impide ejercer como abogada, Lidia Poët, la primera mujer abogada de Italia, encuentra trabajo en el bufete de su hermano Enrico. Duración: dos temporadas. Ver La ley de Lidia Poët.

Lidia Poët, tráiler oficial

3. Trasatlántico (2023)

Sigue la historia de un periodista estadounidense que, durante los 13 meses que pasó en Francia entre 1940 y 1941, logró que más de 2000 refugiados que estaban en peligro de perder la vida salieran de Francia y entraran en Estados Unidos. Duración: siete episodios. Ver Trasatlántico.