Eduardo Feinmann se refirió al receso escolar después de seis meses de cuarentena por coronavirus y la posible vuelta a clases, mientras continúa el diálogo entre el Gobierno Nacional y la ciudad de Buenos Aires para instrumentar el retorno de la actividad educativa.

"¿No es la educación una actividad esencial como son los médicos, los enfermeros y los policías?", se preguntó el conductor de Alguien tiene que decirlo (Rivadavia), y continuó: "Da la sensación de que al Gobierno no le interesa la educación ni el conocimiento. Cuanto más burra sea la gente, mejor. Cuanto más gente reciba cheques del Estado, millones de personas, mejor. Así, con el chequecito, me vas a terminar votando".

"Es un país inviable, el cheque va a terminar en blanco", agregó Fernando Carnota, mientras realizaba el pase de su programa con el de Feinmann.

"¿Cómo que no hay cuarentena"

Feinmann, quien regresó esta semana a la radio luego de una licencia por haberse infectado de Covid-19, se refirió además a las nuevas restricciones para la compra de dólares, a la cuestión social y al resultado de la cuarentena por coronavirus tras seis meses de aislamiento.

"La economía está que arde. A mí me preocupa el tema del dólar. Hay un mercado cambiario de hecho, de varios días, no sé si no es un delito. No sé si hay una violación al régimen penal cambiario, y si no, le pega en el palo", consideró.

"Empecemos a prestar atención a la cuestión social. La economía mundial ya recuperó la mitad de su caída por la pandemia, y acá no hemos recuperado nada. Y ni miras de recuperar nada, ni en lo social ni en lo económico ni en la educación ni en la salud, nada, vamos para atrás", criticó. "Y además ya tenemos más muertos que Suecia, el doble, y más contagios que Chile, países que habían puesto como mal ejemplo".

"Estamos en un pico eterno y así nos mantienen dentro. El Presidente dice que la cuarentena no existe. ¿Cómo que no hay cuarentena? Si no te dejan ir a otra provincia, no hay vuelos, no hay transportes de larga distancia, no hay colegios, los empleados públicos no laburan y cobran el 100 % del sueldo. ¿Y me decís que no hay cuarentena? Para el presidente Alberto Fernández no hay cuarentena porque la gente se puede sentar en la vereda a tomar una birra. ¿Pero de qué estamos hablando?", finalizó.