Después del cruce que mantuvieron hace días atrás, Eduardo Feinmann se vengó de Pablo Duggan Crédito: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de noviembre de 2020 • 19:08

Durante la última semana, Eduardo Feinmann y Pablo Duggan se volvieron tendencia en las redes sociales tras protagonizar una fuerte polémica. Mientras Feinmann comparó el número de muertos por coronavirus con los desaparecidos en la última dictadura militar, Duggan respondió con una feroz crítica. Ahora el conflicto suma un nuevo capítulo.

"Está bueno que no quede impune semejante declaración. Nunca más", había dicho Duggan frente a los dichos de Feinmann, pero el conductor de A24 consideró que todo se trataba de una "mala interpretación". "Se dijo que yo comparé a los muertos con los 30.000 desaparecidos, falsa interpretación", dijo.

Días después, Feinmann citó una vieja declaración de su colega de C5N sobre el abuso a menores en River. "Gente de River me dijo que hablaron con los chicos que supuestamente fueron abusados por la travesti y les dijeron: 'Nunca jamás sentimos que éramos abusados'. La ley es la ley. La ley dice que si el chico no se siente abusado, no hubo abuso", había dicho Duggan, ante lo que Feinmann contestó con ironía: "¡Qué nunca quede impune! Nunca más a quienes avalan la pedofilia".

El último cruce

En este contexto, el autor del libro ¿Quién mató a Nisman? protagonizó otro cruce en las redes sociales. En esta oportunidad, fue con Manuel Adorni, quien tomó los dichos del presidente Alberto Fernández cuando dijo que le ofrecieron vacunarse, pero "no le pareció justo hacerlo".

"Si el Presidente de la Nación no se anima a darse la vacuna estamos complicados...", indicó Adorni. Y automáticamente, Duggan respondió: "No entendiste Manuel, dijo otra cosa. Dijo que se va a vacunar cuando se pueda vacunar la gente común".

"Estimado Pablo: suelo ser un gran entendedor. De igual forma, él comía asados en Olivos cuando la 'gente común' tenía prohibido juntarse, cobraba su sueldo mientras mucha 'gente común' no lo hacía, y tuvo encerrada a mucha 'gente común' cuando él y sus funcionarios no lo estaban", contestó Adorni, filoso.

Ante esto, Feinmann aprovechó el enfrentamiento para retomar su pelea con Duggan y felicitó a Adorni. "Estuviste genial, Manuel", expresó el conductor de A24 y dejó en claro que su pelea con su colega de C5N está lejos de terminar.