21 de agosto de 2020 • 14:14

Después de que Jorge Lanata criticara a Viviana Canosa por la muerte del niño de cinco años que habría ingerido dióxido de cloro en Neuquén luego de que ella tomara el preparado en su programa, el abogado de la conductora confirmó que iniciará acciones legales contra el periodista.

El abogado Juan Manuel Dragani contó que la conductora, quien está siendo investigada por la denuncia del diputado Mariano Mansilla, demandará a Lanata y a tres periodistas más por sus dichos sobre ella después de que consumiera dióxido de cloro al aire.

"Hay cuatro periodistas a los que vamos a iniciar demandas civiles. Fueron estos periodistas los que de manera pública generaron todo esto", expresó en diálogo con el programa de radio Por si las moscas.

"Jorge Lanata tergiversa los dichos de Viviana diciendo que ella recomendó el dióxido de cloro para la cura del Covid-19, al instante se desdice, pero eso generó un daño a Viviana", sostuvo Dragani. "La mortificó muchísimo y no pudo dormir en todo el fin de semana", agregó.

Por otro lado, el letrado también consideró que la denuncia que recayó sobre la conductora no es correcta. "Viviana fue imputada por una causa penal contravencional, pero le imputaron un artículo por ejercicio ilegal de la medicina", detalló. "Este diputado hizo la denuncia de forma poco entendible, entiendo que las conductas están cargadas de subjetividad, pero ella cuando comete el acto aclara 'no lo recomiendo', entonces la conducta que desarrolló Viviana en el programa no se condice con la conducta que plantea este artículo", señaló.

Dragani remarcó que existe "animosidad contra Viviana" y adelantó que "una vez que logremos el sobreseimiento, vamos a ir por todas las personas que tergiversaron sus dichos e iniciaremos acciones por daños y perjuicios".

El domingo pasado, Lanata dedicó los primeros minutos de su programa Periodismo para todos a hablar del niño de cinco años, quien según las declaraciones de sus padres, habría bebido dióxido de cloro, y repudió el accionar de Canosa. "Qué irresponsable lo que hiciste, más allá de que no hubiera tenido ningún efecto", criticó el periodista.