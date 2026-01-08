Griselda Siciliani rompió el silencio sobre Luciano Castro: las seis frases más destacadas

La actriz Griselda Siciliani brindó testimonios sobre el presente de su vínculo afectivo con Luciano Castro. La protagonista de la serie Envidiosa habló en el ciclo Mañana con Moria tras la difusión de mensajes que vinculan a su novio con una joven europea. Sus definiciones aclararon la postura oficial de la pareja frente a los rumores de engaño.

Qué dijo Griselda Siciliani sobre su relación con Luciano Castro

La actriz se refirió a la infidelidad atribuida a Luciano Castro con una actitud de calma y seguridad personal. En diálogo con Moria Casán para eltrece, Siciliani explicó que el actor reconoció los hechos de manera privada. La actriz manifestó que conoce la personalidad de su pareja desde hace 20 años y que su elección contempla esa faceta del artista.

Luciano Castro y Griselda Siciliani Archivo

Durante la entrevista, Siciliani separó los conflictos mediáticos de la realidad del vínculo:

“Luciano es un otro, otra persona que tiene su intimidad”.

“Yo sé perfectamente quién es Luciano. Lo conozco hace 20 años, sé quién es y lo elijo así ”.

”. “ La exposición sí me da fiaca ”.

”. “Nosotros no tenemos ni pareja abierta, ni poliamor ni nada de eso ”.

”. “Me hubiese gustado no escuchar ese audio porque es un meme”.

“No es que pienso que una persona que está conmigo no va a tener relaciones con nadie más”.

Se conocieron nuevos audios de Luciano Castro dirigidos a Sarah Borrell

Quién es Sarah Borrell y cómo conoció al actor en Madrid

La mujer involucrada en el escándalo es Sarah Borrell, una bailarina y actriz danesa de 28 años que reside en Madrid. Según relató la periodista Fernanda Iglesias en el programa Puro Show, el encuentro ocurrió en noviembre pasado durante la estadía de Castro en España por la obra teatral Sansón de las Islas.

Borrell detalló en una videollamada que conoció al galán en un bar donde ella trabajaba como camarera. El actor pidió un jugo verde y comenzó una charla directa. La joven relató que Castro no le compartió su perfil de Instagram, lo cual le despertó sospechas.

Sabrina Rojas habló de la supuesta infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani

Ella descubrió la fama del argentino recién durante las fiestas de fin de año por medio de una amiga argentina. Según su testimonio, el contacto incluyó un beso en la calle y mensajes insistentes para concretar nuevos encuentros en el piso del actor.

Cómo reaccionó la pareja ante los audios filtrados

La difusión de los audios filtrados ocurrió mientras los actores disfrutaban de unas vacaciones en Brasil. Siciliani contó que leyó las noticias en su teléfono celular al lado de Castro. En ese momento, el actor admitió la veracidad de la información. A pesar del dolor que genera la exposición pública, la actriz destacó la ausencia de mentiras entre ellos.

El material difundido en Puro Show muestra al actor con un marcado acento madrileño. En los mensajes, Castro invita a Borrell a quedarse a dormir en su vivienda temporal y utiliza expresiones como “buen día, guapa”. Siciliani bromeó sobre esta situación y reveló que ahora utiliza esa frase para saludar a su novio en la intimidad. Castro, por su parte, evitó declaraciones oficiales y se limitó a publicar un reel con imágenes de su descanso en el país vecino junto a la actriz.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.