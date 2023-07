El blooper de Georgina Barbarossa en La Peña de Morfi al presentar al Bicho Gómez: “Se me fue el nombre”

escuchar

En medio de un programa de televisión pueden suceder muchas cosas y la espontaneidad de Georgina Barbarossa quedó en varias ocasiones reflejada en La Peña de Morfi (Telefe). La conductora fue protagonista este domingo de un divertido blooper que desencadenó la risa de todos los asistentes, durante la presentación de Marcos “el Bicho” Gómez para su ingreso al estudio: “Se me hizo una laguna”.

“Es un honor, un placer. Lo único que voy a pedir es que no me revolee hoy, que siempre lo hace”, comenzó Barbarossa en su presentación, para anunciar la entrada al estudio de Telefe al comediante Bicho Gómez. Y siguió en su descripción: “Es absolutamente genial. Una persona que se dedica a hacer humor. Es un gran actor, aunque sus genes están en el circo, pero es un artista del car***. Es un compañero entrañable”.

El blooper de Georgina Barbarossa al presentar al Bicho Gómez

Pero la conductora tuvo un lapsus y, mientras disparaba una serie de halagos para el comediante, se olvidó por un instante de a quién estaba presentando. “Lo quiero muchísimo. Bienvenido a La Peña, mi querídisimo... Se me fue el nombre”, apuntó Barbarossa, mientras su mirada iba en dirección de un lado a otro. Y, con un golpe en la mesa en señal de acierto, sentenció: “¡Bicho Gómez!”.

El divertido momento desencadenó la carcajada de todos los asistentes en el estudio, mientras el comediante ingresaba a saludarlos. “¿Qué pasó? ¿Se te fue la memoria?”, le preguntó divertido a la conductora. “Se me hizo una laguna. Me quedé así...”, respondió. En tanto, el Bicho Gómez la saludó como suele hacerlo de costumbre y la presentadora no pudo hacer más que reírse.

El exabrupto de la conductora por una actitud de Alfa

Georgina suele mostrarse auténtica y no tiene miedo a ser sincera con sus invitados. Fue así como mostró su espontaneidad ante la actitud de Walter “Alfa” Santiago, el exconcursante de Gran Hermano, y se generó un incómodo momento en el estudio de A la Barbarossa. El veterano de la casa más famosa del país coincidió con Barbarossa como alumno en sus clases de actuación, aunque al comienzo del reality se desató un rumor que los vinculó sentimentalmente.

Con respecto a su vínculo previo, Barbarossa fue consultada sobre el comportamiento de Alfa en sus clases y la conductora no tuvo buenos recuerdos sobre aquellos momentos. “Insoportable. Se portaba mal y se metía en todo”, sentenció, en referencia a que detalló que en varias ocasiones tuvo que tomar medidas extremas para el silenciado de los micrófonos por las distracciones que el exconcursante provocaba entre sus compañeros y que no la dejaba continuar con la enseñanza.

"Me hartaste", Georgina Barbarossa frenó en seco a Alfa

En tanto, observó que el invitado en A la Barbarossa se encontraba distraído mientras miraba el celular, momento en el cual la conductora estalló. “¡Basta, me hartaste!”, expresó Georgina. Al instante, Alfa le pidió que saludara a sus seguidores, ya que se encontraba transmitiendo un vivo a través de su perfil en las redes sociales, a lo que Barbarossa espetó: “Chau, no soy más simpática”. Y cerró: “Basta. Qué insoportable. Vamos a estar un ratito sin hablar de vos”.

LA NACION