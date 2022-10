El blooper de Karol G: perdió la pollera en pleno show

escuchar

Bloopers, pifies y caídas son parte del infinito mundo de los show en vivo. Sin embargo, nada se compara con lo que le pasó a Karol G, que terminó bailando en ropa interior en uno de sus espectáculos.

La gira de Karol G, Strip Love Tour, se encontraba en una presentación en Kansas City cuando, en pleno perreo, la cantante perdió su pollera sobre el escenario frente a todo el público. Para sorpresa de todos, continuó con el tema hasta el fin como si nada.

La artista perdió la pollera sobre el escenario

Sucedió cuando estaba cantando uno de sus últimos hits, “Gatúbela”. Afortunadamente, cuando terminó la canción una bailarina la ayudo a ponérsela nuevamente, lo que generó el aplauso y el fervor de los fans. El video del hecho se viralizó rápidamente.

No es la primera vez que le sucede algo inesperado sobre el escenario. En Miami, la Bichota -como se la conoce- sufrió un resbalón por las escaleras y tropezó, aunque sin llegar a caerse del todo contra el piso. Siempre profesional, Karol G continuó en los dos casos las presentaciones.

La gira de la colombiana posee unas características impresionantes dignas de viralizarse. La reggaetonera convoca a diario a diez bailarines a los que les paga mil dólares para que demuestren sus virtudes en los conciertos. De hecho, en el Madison Square Garden le terminó dando diez mil dólares a un chico que se destacó sobre el escenario.

En Chicago, Karol G sorprendió a su público abriendo una parte del espectáculo montada en una Ferrari turquesa que se encontraba colgando sobre los asistentes.

En otra de sus presentaciones, la artista se emocionó con la presencia de una mini fan que iba vestida igual que ella sin faltarle nada, hasta incluso la peluca roja que la caracteriza. La invitó a subir al escenario y le dio un gran abrazo.

Karol G mostró en un video “lo que la gente no sabe” de sus shows y divirtió a todos: “Siempre dándolo todo”

Karol G se encuentra en medio de una gira por varias entidades de Estados Unidos con un show que dejó asombrados a muchos. Por ello, recientemente hizo una aparición en TikTok para dejar en evidencia algo que varios le preguntan y que muy pocas veces ha mostrado en cámaras: los secretos ocultos de sus conciertos. Al parecer, ella siempre prioriza darle un buen espectáculo al público, sin importar todo lo que tenga que pasar tras bambalinas. Hoy, finalmente reveló qué es lo que sucede en la parte del escenario que no se ve.

Karol G se sinceró con todos sus fans y reveló un secreto de lo que vive tras bambalinas @karolg/Tiktok

La gente que compra un boleto para ver a Karol G lo hace emocionada por escucharla cantar sus temas más exitosos como “Provenza”, pero muchas veces desconoce toda la logística y producción necesarias para montar cada uno de los espectáculos, cuya preparación no es tan glamorosa como parece. Por eso, la Bichota dio a conocer un aspecto muy importante de sus conciertos. Mencionó que para salir al escenario requiere de muchos atuendos, pero como están tan elaborados y llenos de diseño se le dificulta ponérselos con rapidez.

Entrar en sus trajes no es tarea para una sola persona, ella tiene un equipo compuesto por cinco, que la ayudan a cambiarse rápidamente para que pueda salir sin contratiempos a la tarima. En un video de TikTok, la latina mostró este aspecto con un humor muy a su estilo.

En la grabación, se la ve mientras corre hacia los camarines y sus ayudantes la preparan a toda prisa para que pueda salir. De esta forma, la colombiana dio indicios de qué sucede detrás de telón mientras la multitud corea su nombre. Sus fans no tardaron en reaccionar ante la revelación y, como muchos la siguen tanto por su música como por su manera de ser, resaltaron un detalle en los comentarios del posteo. Además, le dieron algunas recomendaciones divertidas de cómo lograr cambiarse más rápido:

“Eso se soluciona muy fácil, que tenga una doble ya cambiada”, “A mí me pasa cuando voy al cole y me levanto tarde”, “Contrata a esos de la Fórmula 1 para tu equipo”, “Siempre tan divertida”, “Como cuando le cambian las ruedas a los autos de carreras”, “Siempre usted dándolo todo para que todos quedemos bien”, “Si yo fuera tú, me cag... de risa en pleno escenario con solo acordarme de cómo fue el cambio”.

LA NACION