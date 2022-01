Con una lluvia de memes, los fanáticos de Ricky Montaner y Stefi Roitman palpitaron la gran boda

El 2022 acaba de empezar y, aún así, podría decirse que el casamiento de Stefi Roitman y Ricky Montaner es el evento destacado del año. La influencer argentina y el músico venezolano protagonizaron una historia de amor fugaz ya que, a nueve meses de estar de novios, el video de la propuesta de matrimonio se viralizó en las redes sociales. Finalmente, la fecha de la boda fue definida para el 8 de enero y, tras la llegada del tan esperado día, Internet fue invadido por una ola de memes.

Stefi Roitman y Ricky Montaner

A lo largo de los últimos meses, el clan Montaner se volvió cada vez más aclamado por los fans y llegó a convertirse en una de las familias preferidas por la audiencia. El grupo está compuesto por Ricardo Montaner y su esposa, Marlene Rodríguez; su hija Evaluna y su pareja, Camilo, quienes esperan la llegada de Índigo. Por último -pero no menos importante- están Mau, casado con Sara Escobar, y Ricky. Stefi Roitman es la más reciente agregada al círculo tras contraer matrimonio con el mayor de los hermanos.

El casamiento entre el artista venezolano y la argentina es uno de los eventos más esperados del mundo de la farándula y esto solo aumentó debido al un gran manto de misterio que lo envolvió. Según trascendió, tanto los proveedores de la fiesta como la misma novia debieron firmar un contrato de confidencialidad y a todos los invitados se los hizo dejar sus teléfonos a la entrada del salón.

La entrada del exclusivo haras en el que se lleva a cabo la celebración Gerardo Viercovich

La información que sí llegó a los medios es que la ceremonia religiosa fue una combinación, ya que Ricky Montaner es evangélico y Stefi es judía, y que al intercambio de votos asistieron solamente las personas más cercanas a los novios.

La boda de Ricky Montaner y Stefi Roitman: uno de los invitados dio positivo en el test de Covid-19 instagram.com/stefroitman

Por otra parte, el lugar elegido para la fiesta fue el exclusivo haras de campo El Dok, ubicado en Exaltación de la Cruz, donde se estima que pueden llegar a participar entre 400 y 600 personas. No se conoce con exactitud quiénes fueron, ya que la lista de invitados fue tratada con mucho sigilo. Sin embargo sí es sabido que contó con la presencia de grandes estrellas tanto a nivel nacional como internacional.

A pesar de que tanto Ricky como Stefi se mantuvieron un poco alejados de las redes sociales en este día tan especial, otra fue la historia para sus fans. Como los presentes en el salón no tuvieron acceso a sus celulares, no hubo mucho material en Instagram o Twitter para que los usuarios pudiesen saber qué sucedió en el gran predio. Pero este pequeño impedimento no evitó que, de todas maneras, el tema se convirtiera en uno de los más comentados.

Los cómicos memes del casamiento de Stefi Roitman y Ricky Montaner twitter

Los nombres de la feliz pareja se convirtieron en tendencia y, como corresponde frente a cualquier evento de importancia, los memes estuvieron a la orden del día. Estos fueron de los más variados: mientras muchos se apenaron de que Ricky Montaner oficialmente dejó de ser soltero, otros se burlaron de la extraña decisión de realizar una fiesta masiva en pleno rebrote de casos de contagio por Covid-19.

