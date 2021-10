El Chino Leunis dio detalles del mal momento que vivió en plena luna de miel en Disney

El Chino Leunis y su esposa, María Magdalena Martínez Picabea, eligieron una forma muy particular para celebrar su casamiento. Después de pasar por el Registro Civil, se fueron de luna de miel a Disney junto a todos sus hijos. Sin embargo, las cosas no terminaron tan bien como había planeado la familia ensamblada.

El viaje comenzó en la segunda quincena de septiembre y fue una sorpresa para todo el mundo, no solo porque el conductor se casó de manera poco convencional, sino porque su luna de miel también fue inesperada.

El Chino Leunis habló del problema que tuvo en su luna de miel

“Desde que elegimos ser familia - y arrancar este camino juntos- en esta casa todo es ‘en tropa’”, escribió el conductor para acompañar una foto en la que aparece su hija Delfina y los cuatro hijos de su esposa. Con ese posteo comenzó la luna de miel en familia y a partir de ese momento todo fue alegría.

Leandro "Chino" Leunis se fue de luna de miel junto a toda su familia

Los recién casados y sus hijos partieron rumbo a Orlando y disfrutaron de los paseos y atracciones de los parques de Disney. Antes, pasaron un par de días en Puerto Rico, en donde Leunis se reencontró con su hermano a quien no veía desde el 2015.

Sin embargo, el viaje cargado de felicidad terminó en una nota menos alegre. La familia entera perdió el vuelo de regreso a la Argentina porque los resultados de los hisopados exigidos por protocolo para viajar no llegaron a tiempo.

El Chino Leunis no pudo regresar a Argentina

Desde sus historias de Instagram, dio detalles de lo ocurrido y se mostró molesto por la situación: “Hicimos todo como correspondía. El hisopado tiene que ser dentro de las 72 horas en las que vas a viajar. Cuando llegamos en tiempo y horario para poder abordar, no pudimos. Íbamos a salir desde Orlando a Panamá y de ahí a Buenos Aires. Pero como no estaban los hisopados no pudimos abordar el avión. O sea, perdimos el vuelo. ¡Y ustedes saben lo fácil que está para volver a Argentina!”.

Cargado de angustia y malestar, agregó: “Así que bueno, lo que iba a ser una vuelta en 24 horas, con suerte, va a ser una vuelta de una semana. Veremos que tiene Dios preparado para esta familia hermosa. No siempre pasa lo que uno quiere. Juro que la angustia que nos agarró es inmensa”.

Horas más tarde volvió a la misma red social y, ya un poco más calmo, contó: “Después de lo que hace más de 24 horas era una pésima noticia, ahora sabemos que volvemos el próximo sábado. Estamos con una sensación medio rara, pero convertimos lo que era bronca y resignación en alegría, porque ahora tenemos los pasajes de vuelta y podemos disfrutar unos días más. Estamos muy bien, contentos y abrazando lo que viene”.

El Chino Leunis viajó a Disney con toda la familia ensamblada para celebrar la luna de miel Instagram

Leandro “Chino” Leunis y el casamiento sorpresa

El conductor es muy reservado en cuanto a su vida privada. Por eso, su casamiento sorprendió a más de uno.

Chino Leunis pasó por el registro civil con su pareja Instagram

A través de su cuenta de Instagram, donde subió una foto junto a María Magdalena saliendo del registro civil con la libreta roja en mano, Leunis confirmó la feliz noticia.