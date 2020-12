El periodista bromeó sobre la desconfianza que existe en torno a la vacuna Sputnik V Crédito: América TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de diciembre de 2020 • 14:24

Con el comienzo en el día de ayer de la campaña de vacunación con la Sputnik V, en Intratables (América) se generó un debate en el cual se habló sobre la vacuna rusa que desembocó en un cruce entre Paulo Vilouta y Diego Brancatelli.

"Yo que tuve Covid, si me dicen que me tengo que vacunar porque no está claro, me vacuno con cualquiera que sea eficaz. No estoy preguntando si es rusa, si es china o si es turca", afirmó Vilouta quien está al frente del programa reemplazando a Fabián Doman.

"Paulo, definite. No podés estar con todos. No podés ser amigo de Dios y del diablo", lo cruzó Brancatelli. "Yo quiero una eficaz", admitió Vilouta. "Pero tiraste 'una que sea efectiva'. Te cambio la pregunta, ¿te ponés la rusa o no?", le preguntó Brancatelli.

"Sí, si me dicen que es buena. Hoy ninguna tiene garantías", contestó el conductor. "Hoy vas al Posadas, te invitan especialmente y te dan la rusa", aseguró Brancatelli.

"Vos hiciste un spot y me hiciste dudar a mí, porque yo quiero que el spot lo haga [el ministro de Salud porteño, Fernán] Quirós, [el exsecretario de Salud nacional, Adolfo] Rubinstein que saben, no estás tan fanático. Yo no dije nada para politizar, pero ustedes me están politizando. No hay información. La ciencia no es política", afirmó Vilouta.

"Tampoco te van a hacer un testamento", concluyó Brancatelli.