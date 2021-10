El comentario picante que hizo Paul McCartney sobre los Rolling Stones: “Son una banda de versiones de blues”

Durante una entrevista con un medio norteamericano, Paul McCartney expresó una opinión sobre los Rolling Stone que generó polémica en el mundo de la música. De hecho, el fundador de Los Beatles redujo a Jagger y compañía a una agrupación que se caracterizaba por realizar clásicos del blues.

“No estoy seguro de que deba decirlo, pero son una banda de versiones de blues, eso es lo que son los Stones. Creo que nuestra red fue un poco más ancha que la de ellos”, opinó el autor de Yesterday en una entrevista con The New Yorker.

Asimismo, el año pasado, en otra entrevista con Howard Stern, el músico aseguró que los de Liverpool eran mejor que los londinenses, recordó el periódico británico Daily Mail. “Nosotros tuvimos más influencias (que el blues). Hay muchas diferencias y me encantan los Stones, pero estoy contigo: Los Beatles eran mejores”, le respondió Sir Paul al conductor norteamericano en su momento.

Luego de esa declaración, Mick Jagger se sumó al debate. “La mayor diferencia es que los Rolling Stones es una banda de grandes conciertos en estadios y los Beatles no. Esa es la verdadera diferencia entre las dos bandas. Una de ellas tiene suerte de poder seguir tocando y la otra no existe”, espetó en el programa The Zane Lowe Show de Apple Music.

Y se explayó al respecto: “Los Rolling Stones son una gran banda de conciertos en otras décadas y otros ámbitos, mientras que los Beatles nunca hicieron una gira en un estadio, o en el Madison Square Garden con un sistema de sonido decente. Se separaron antes de que empezara ese negocio, el de las giras de verdad”.

La otra polémica: “Fue Lennon”

Durante un episodio del programa de radio This Cultural Life de la BBC, que saldrá al aire el 23 de octubre, Paul McCartney dijo que fue John Lennon quien quería disolver la banda. “Yo no incité la separación. Ese fue nuestro Johnny”, aseguró el bajista.

Y agregó: “No soy la persona que instigó la división. Oh no, no, no. John entró en una habitación un día y dijo: ‘Me voy de los Beatles. Es bastante emocionante, es más bien como un divorcio’. Y luego nos quedamos para recoger los pedazos”.

“Esta era mi banda, este era mi trabajo, esta era mi vida. Quería que continuara. Pensé que estábamos haciendo cosas bastante buenas, Abbey Road, Let It Be, nada mal, y pensé que podríamos continuar”, dijo Sir Paul.

La entrevista se produjo previo al estreno de un documental de seis horas, dirigido por Peter Jackson, que narra los últimos meses de la banda. The Beatles: Get Back se estrenará en noviembre por Disney+ y abarcará la disolución del grupo.