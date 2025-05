El comunicado de la esposa de Brancatelli tras la confesión de Luciana Elbusto sobre su vínculo con el periodista

La periodista Cecilia Insinga difundió este martes por la tarde un descargo en la red social Instagram a raíz de las declaraciones de Luciana Elbusto respecto del vínculo sentimental que mantuvo con Diego Brancatelli, su esposo. En la historia que subió a la plataforma, Insinga expresó: “Lo dije el primer día. En esta u otra familia ‘nadie se salva solo’. Somos, con nuestros errores y aciertos, un bloque”.

El posteo comienza con la siguiente frase: “A la vista de la debilidad masculina, el despecho que produce que no te elijan, y la fortaleza de la buena madera”. Y continúa: “Lo dije el primer día. En ésta u otra familia, ‘nadie se salva solo’. Somos, con nuestros errores y aciertos, un bloque. Esto que ven como show mediático es nuestra vida privada e íntima, de verdad así lo siento. Por eso decidí no hablar ni antes ni ahora. También por mis hijos”.

El comunicado de Cecilia Insinga, esposa de Diego Brancatelli, tras las declaraciones de Luciana Elbusto

“Gracias a todos por los mensajes hermosos, el amor siempre trasciende. Por el cuidado de mis niños y agradeciendo a los colegas, no tengo nada más que decir. No quiero. Es mi derecho también. Es mi deseo que lo entiendan y lo respeten”, finaliza el comunicado, que lleva la firma “Ceci” en el margen inferior derecho.

Casi en simultáneo, y en diálogo con América, el mismo Brancatelli se expresó respecto de los dichos de Elbusto: “No le esquivo a nada, a lo que hice ni a lo que soy. Es un tema del ámbito privado y personal. No desmiento ni afirmo nada. Es un ámbito en el que yo decido resolver los temas, las cagadas que me mandé, lo que hice bien y lo que hice mal. Soy un padre de una familia hermosa a la que amo. Estamos fuertes, estamos muy bien”.

“Ya hoy se hablaron muchas cosas. Hay cosas que son verdad y hay cosas que son mentiras. Yo lo que tenga que aclarar, lo voy a aclarar con quien yo desee. Yo deseo no hacerlo con ustedes. No me voy a prestar a ese juego. Nunca me pareció correcto. Se terminó el tema. No hablé ni voy a hablar. Lo resolveremos en casa”, cerró.

📢 DIEGO BRANCATELLI ROMPE EL SILENCIO



💬 "Cecilia es la persona que más amo"

💬 "Lo más importante está en mi casa"



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/q9MpucltOs — América TV (@AmericaTV) May 13, 2025

Qué dijo Luciana Elbusto sobre su relación con Diego Brancatelli

Horas antes, en una entrevista, Elbusto reconoció haber mantenido “contacto” con Brancatelli en los últimos cinco años: “Después de la pandemia empezamos a generar un vínculo”. La confesión tuvo lugar una semana después de que se filtraran supuestos chats subidos de tono entre ambos, intercambio que las dos partes niegan.

“Se dijeron muchas cosas, algunas son verdad, otras no. Dijeron que Diego me regaló cosas como una camioneta Nada de eso es cierto. Nunca me regaló nada. Tuvimos amistad.Y es cierto que, en los últimos cinco años, volvimos a tener contacto. Después de la pandemia empezamos a generar un vínculo”, contó a Paparazzi.

“Se vieron imágenes, fotos, en una cancha. Lo que haya sido ese vínculo, cómo fue, qué sentimos, queda entre nosotros. Cada uno sabrá manejarlo y el tiempo dirá”, acotó más adelante. Admitió además que la situación la supera:“Antes buscaba en redes sociales temas para escribir. Ahora abro y me encuentro con mi cara. Aunque te digan que no mires, lo hacés igual”.Y completó: “Por eso sentí que tenía que hablar”.

⭕️ Luciana Elbusto confesó todo sobre su relación con Diego Brancatelli: “Queda entre nosotros el vínculo que tuvimos” pic.twitter.com/FysKvXDgta — Paparazzi (@PaparazziRevis) May 13, 2025

Respecto de su última interacción con Brancatelli, detalló: “Con Diego no hablé desde la semana pasada. Tuvimos una primera charla cuando explotó todo, el lunes. Me enteré por un compañero, me mandó una captura. Cuando la vi, el contenido era muy fuerte. Lo único que pensé fue en las familias. No era un vocabulario que yo usaría. Quizás fue una conversación manipulada. Sí teníamos contacto, hablábamos por WhatsApp.”

“Después de eso, el miércoles fue la última vez que hablamos. Habíamos decidido guardar silencio, dejar que el tema pasara. Tal vez ellos [Diego Brancatelli y su pareja Cecilia Insinga] resguardaron de una forma y yo, que salgo a trabajar, me enfrenté a una guardia de cuatro horas en la puerta. No podía no hablar”, complementó.

Y aclaró: “No sabía cómo manejarlo. Para mí lo más importante es mi familia, y supongo que para la otra parte también. Hay chicos -Brancatelli tiene dos hijos, Valentín y Luca-, hay padres, y eso es lo que más me afectó. Una cosa es la vida privada, pero lo que se filtró fue una conversación inexistente, con un vocabulario que no usaría”.

La periodista Luciana Elbusto reveló haber iniciado una relación con Diego Brancatelli después de la pandemia Instagram

Más adelante, la periodista reflexionó: “Sé que quizá del otro lado estén enojados porque estoy hablando, pero nadie quiere lastimar a nadie. Cada uno elige cómo, cuándo y de qué manera hablar, para cuidarse y cuidar a los suyos. La pasé mal. Yo, cuando me pongo nerviosa, me río. Pero estaba mal".

“Era todo el tiempo el tema, en todos lados. Y colapsé. A veces quiero hablar y no puedo, para no ponerme peor. Hay sentimientos, hay personas, y nunca quise hacer daño. Agradezco a mi círculo íntimo, a mis amigas, que sin preguntar nada simplemente estaban. Y fue clave poder hablar con mi familia”, reconoció luego.

Y sentenció: “Si me equivoqué, pido perdón. Es mi trabajo, y desde este lado entiendo cómo funciona. Solo espero que estén bien. Que sus hijos estén bien. Que su familia esté bien. Yo traté de cuidarlos y supongo que ellos hicieron lo mismo. Del otro lado hay una mujer, y nos tocó atravesar todo esto desde distintos lugares. Ojalá todo esto pase. Tenemos una familia, y hay que tratar de estar bien.”