La familia de Christian Petersen difundió un comunicado y habló del estado de salud del chef

El reconocido chef Christian Petersen atraviesa un delicado momento de salud y permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Ramón Carrillo, en San Martín de los Andes, luego de haber sufrido una falla multiorgánica. En este contexto de profunda preocupación, su familia difundió un comunicado para brindar precisiones sobre su estado actual y, al mismo tiempo, transmitir un mensaje de agradecimiento por las muestras de apoyo y acompañamiento recibidas.

En el comunicado que publicaron en la cuenta de Instagram del chef, la familia aseguró que hubo una evolución en su estado de salud y destacó una señal alentadora en medio del delicado cuadro. “En esta Navidad, los Petersen nos sumamos a la jornada festiva en agradecimiento por la franca mejora de Chris”, expresaron.

Asimismo, la familia explicó los motivos que llevaron a la internación de Petersen y brindó detalles sobre el inicio del cuadro. “Gracias a un certero diagnóstico del guía contratado, Chris fue derivado hace diez días al Hospital de Junín con un importante estrés físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico, en el cual se centró toda la atención”, indicaron.

El comunicado de la familia de Christian Petersen (Captura: Instagram @chrispetersenok)

En esa misma línea, precisaron cómo evoluciona su estado de salud con el paso de los días y señalaron que “esta situación vivida en la montaña derivó en una fuerte descompensación multiorgánica que fue evolucionando día a día”. Por último, agradecieron las múltiples muestras de afecto y la “energía positiva” recibida, y destacaron el acompañamiento como un apoyo clave para transitar este delicado momento.

A su vez, Roberto Petersen, hermano de Chris, compartió un mensaje que también fue replicado por la cuenta oficial del chef: “Hoy quiero agradecer de corazón los mensajes de todos estos días tan difíciles para nuestra familia”.

Roberto Petersen, hermano de Chris, compartió un mensaje en sus redes sociales (Captura: Instagram @chrispetersenok)

En su publicación, destacó la evolución favorable de su hermano y el rol del equipo médico que lo asiste: “Chris viene día tras día, de a poco, recuperándose gracias al excelente equipo del Hospital de San Martín de los Andes, Dr. Ramón Castillo y por la fuerza que lo caracteriza. Felices fiestas”.

Qué se sabe de la salud de Christian Petersen hoy, jueves 25 de diciembre

Mientras Christian Petersen continúa internado en estado delicado, comenzaron a conocerse más detalles médicos sobre lo ocurrido durante el ascenso al volcán Lanín, momento en el que se desencadenó el cuadro que derivó en su descompensación. En su visita a LN+, el médico clínico Santiago Sartori explicó que la fisiología del chef “no compensó el oxígeno en la altura”, lo que habría provocado que sus movimientos y su conducta presentaran rasgos erráticos en plena montaña.

Qué se sabe sobre el estado de salud de Christian Petersen Santiago Cichero/AFV

Consultado sobre si la sedación que recibió el cocinero pudo haber agravado su estado de salud, el especialista llevó tranquilidad y remarcó que ese procedimiento no fue el desencadenante del cuadro. “Previo a cualquier sedación, los profesionales se garantizan que la situación cardiovascular esté compensada”, aclaró Sartori. En relación con un eventual traslado a la Ciudad de Buenos Aires, advirtió que “podría ser muy difícil debido a su situación crítica”.

Por su parte, el jefe clínico del hospital San Martín de La Plata, Diego Bares, se refirió al caso apenas se conoció el accidente ocurrido durante el ascenso al volcán Lanín y planteó distintos escenarios posibles. “Hay dos situaciones probables. Que haya tenido previamente una patología cardiológica o respiratoria, o un mal agudo de altura, donde independientemente de los controles, es tal el desfasaje, que disminuye el oxígeno en los tejidos”, explicó al analizar el cuadro que atraviesa Petersen.