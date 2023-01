Migue Granados anunció con un emotivo posteo que espera a su segundo hijo: “Seremos 4″

escuchar

Migue Granados comenzó el 2023 de la mejor manera. Este lunes anunció la llegada de su segundo hijo junto a su pareja Fernanda Otero y escribió un sentido mensaje a través de sus redes sociales junto al nombre del nuevo integrante de la familia.

El humorista reconocido, entre otras cosas, por su paso por la televisión en Peligro sin Codificar (Telefe), el programa radial Últimos Cartuchos (Vorterix) y el podcast La Cruda (Spotify), publicó esta semana el anuncio que estaba esperando hace bastante tiempo.

En la imagen subida a su cuenta oficial de Instagram se lo ve sosteniendo un body con la camiseta del legendario basquetbolista de Chicago Bulls, Dennis Rodman; en compañía de Fernanda y su hija Bernarda, quien se apoya en la panza de su madre con una sonrisa.

Migue Granados anunció la espera de su segundo hijo Benito Instagram: @miguegrana

En la descripción de la imagen reveló el nombre de su segundo hijo: “Seremos 4. La llegada de Benito, el hermano de Bernardita, es un hecho”. Luego se refirió a cómo se siente en esta etapa que vive junto a su pareja: “Felicidad, amor y ansiedad. Fernanda Otero. Te amo muchísimo, Benito no puede estar en mejor lugar. Te espero con el traje del ´Gusano’”, en referencia al conocido apodo de Rodman.

La feliz noticia superó los 290 mil likes en Instagram y recibió comentarios de muchos famosos como el basquetbolista Facundo Campazzo, el actor Benjamín Vicuña, el humorista José María Listorti. el streamer Luquitas Rodríguez y el actor Fede Bal, entre otros.

Pablo Granados, su padre, dejó por su parte un divertido comentario: “Ya en la forma de la panza me doy cuenta de que salió a mí”. Fernanda Otero, por su parte, publicó un video en el que agarra sus lentes de sol y luego muestra el avance de su embarazo. Por último, fiel a su estilo, hace unos pasos de baile con música de fondo.

Fernanda Otero anunció su embarazo

Cabe señalar que en uno de los últimos episodios de La Cruda, Migue Granados entrevistó a la medium, Noelia Pace, que le adelantó que tendría noticias sobre la búsqueda del embarazo y muchos de sus seguidores se lo remarcaron: “¿Eso significa que la médium tenía razón? Estallada”, “No estaba tan errada la médium entonces” y “La médium lo dijo”.

Migue Granados asegura que “habló” con su madre muerta a través de una médium

A fines del año pasado, el humorista entrevistó a la médium Noelia Pace, quien aseguró haberse contactado con su mamá Mariana, fallecida en el 2017 a causa de un cáncer.

Granados entrevistó a la médium, quien le contó cómo era su trabajo todos los días y en un momento le habló de la muerte de su madre. “Cuando mi vieja murió llamé a una vidente, le dije que no creía en esto y ella me dijo que había llegado a un plano que podía escucharla. Mi miedo era que si lograba contactarme con ella me iba a volver adicto a eso”, señaló el humorista.

Migue Granados entrevistó a la médium Noelia Pace para La Cruda (Spotify)

“Todo ser humano cuando pierde a alguien, sobre todo al padre o la madre, desespera por escucharlos. Lo primero que tenemos miedo es ‘no voy a escuchar la voz’”, le respondió Noelia Pace y luego, para su sorpresa, agregó: “La realidad es que tu mamá, en el momento que partió, unas cuatro horas antes, su espíritu ya estaba fuera de su cuerpo físico”.

“Estaba sumamente alterada, pero por cómo lo ibas a llevar vos, no cómo iba a partir ella. Lo primero que dice es ‘esto fue mi responsabilidad, pero no me quería morir’”, manifestó Pace, quien se comunicó con la madre de Migue y resaltó: “Ella considera que fue su responsabilidad su enfermedad y que se dio cuenta al último tiempo que no se quería morir”. “Hay gente que acepta que va a pasar (la muerte) y tu mamá desesperaba por lo que le iba a pasar, pero sobre todo, por qué te iba a pasar a vos”, señaló la médium y le manifestó al humorista que debía volver a Rosario, su ciudad natal.

LA NACION