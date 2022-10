Migue Granados asegura que “habló” con su madre muerta a través de una médium para un capítulo de su podcast

escuchar

El humorista Migue Granados conduce un podcast conocido como La Cruda, en el que invita a diferentes personas y famosos para hablar de algún aspecto exótico, tabú o “crudo” de su vida. En el último episodio entrevistó a la médium Noelia Pace, quien aseguró haberse contactado con su mamá Mariana, fallecida en el 2017 a causa de un cáncer.

Granados entrevistó a la médium, quien le contó cómo era su trabajo todos los días y en un momento le habló de la muerte de su madre. “Cuando mi vieja murió llamé a una vidente, le dije que no creía en esto y ella me dijo que había llegado a un plano que podía escucharla. Mi miedo era que si lograba contactarme con ella me iba a volver adicto a eso”, señaló el humorista.

Migue Granados entrevistó a la médium Noelia Pace para La Cruda (Spotify)

“Todo ser humano cuando pierde a alguien, sobre todo al padre o la madre, desespera por escucharlos. Lo primero que tenemos miedo es ‘no voy a escuchar la voz’”, le respondió Noelia Pace y luego, para su sorpresa, agregó: “La realidad es que tu mamá, en el momento que partió, unas cuatro horas antes, su espíritu ya estaba fuera de su cuerpo físico”.

“Estaba sumamente alterada, pero por cómo lo ibas a llevar vos, no cómo iba a partir ella. Lo primero que dice es ‘esto fue mi responsabilidad, pero no me quería morir’”, manifestó Pace, quien se comunicó con la madre de Migue y resaltó: “Ella considera que fue su responsabilidad su enfermedad y que se dio cuenta al último tiempo que no se quería morir”.

“Hay gente que acepta que va a pasar (la muerte) y tu mamá desesperaba por lo que le iba a pasar, pero sobre todo, por qué te iba a pasar a vos”, señaló la médium y le manifestó al humorista que debía volver a Rosario, su ciudad natal.

“Ella de alguna manera necesita que vuelvas a transitar los espacios. No su espacio, porque no está, sino los espacios, el lugar. Su proceso fue lento, pero que le costó mucho despegarse de vos. Vos creíste que fue al revés, en realidad, su alma necesitaba tiempo con vos”, explicó.

Migue Granados, fiel a su estilo extrovertido, le pidió a su invitada si su madre Mariana le podía dar algún dato certero para comprobar que estaba hablando con ella. “Ella me deja escuchar y me deja ver situaciones”, le respondió la médium, quien aseguró que Mariana no daba puntualidad y no quería forzarlo.

Además de varias preguntas que hizo Migue Granados a su madre a lo largo del episodio, la médium le aseguró que iba a tener otro hijo más y en aquel momento el humorista afirmó que estaba en ese proceso de búsqueda junto a su pareja.

Por último, la médium le dijo que la madre le pidió que se controle los lunares y el capítulo de La Cruda dejó una gran respuesta por parte del público por la tensión de la entrevista. Cabe señalar que en el 2017, Mariana falleció producto de una larga lucha contra el cáncer de piel que se produjo por la exposición al sol.

LA NACION