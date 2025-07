El conmovedor gesto de María Becerra que transformará la vida uno de sus perros adoptados

María Becerra volvió a emocionar a sus seguidores al compartir en sus redes sociales una historia muy especial que tiene como protagonista a su perro Pistón. El pequeño fue adoptado hace un tiempo por la cantante y, desde entonces, se convirtió en uno de los favoritos entre sus millones de fans. En las últimas horas, la artista subió una publicación que generó ternura, al contar más sobre su salud y los pasos que seguirá para mejorarle la calidad de vida.

Cabe destacar que María y su pareja, J Rei, conviven con una verdadera familia de animales, puesto que en su hogar comparten espacio con varios perros y gatos. En más de una oportunidad, la cantante dio a conocer que tiene muchos animales rescatados, con nombres elegidos bajo una regla muy personal: a las hembras les pone nombres de cantantes que admira, y a los machos, nombres relacionados con el mundo de los autos, como Turbo y Pistón. Además, desde mediados del año pasado, la pareja se comprometió con el rescate de animales, ya que decidieron cuidar mascotas rescatadas en las inundaciones de Campana, incluso mantuvieron en su casa a varios perros mientras les buscaban hogares definitivos.

Pistón es uno de los muchos perros adoptados por la cantante (Foto: Instagram @mariabecerra)

En lo que respecta a su perro Pistón, la historia comenzó con un video que la cantante compartió en sus redes sociales. En las imágenes se la veía frente al espejo, mientras el perrito caminaba detrás de ella, con cierta dificultad. Como era de esperarse, las imágenes no pasaron desapercibidas: muchos de sus seguidores notaron algo inusual en el andar del animal y comenzaron a preguntarle qué le ocurría.

El gesto de María Becerra que cambiará la vida de uno de sus mascotas

Debido a esto, María decidió salir a aclararlo con un mensaje directo y lleno de cariño: “Para quienes me preguntan ‘¿qué le pasó en la patita?’, mi bebito Pistón nació sin su manito izquierda, tiene un muñoncito, por eso renguea. Pero ya están haciéndole su prótesis para que pueda caminar bien”. Según explicó, el perrito no solo nació sin una de las patas delanteras, sino que también tiene una malformación en una trasera, lo que complica su movilidad y hace que se desplace de una manera muy particular.

María anunció que le mandó a hacer una prótesis a su perro para mejorar su calidad de vida (Captura: Instagram @mariabecerra)

El gesto de la cantante conmovió profundamente a sus seguidores, quienes valoraron su compromiso por mejorar la calidad de vida de su perro. Esta situación no solo mostró su dedicación y amor hacia los animales, sino que también inspiró a muchos a reflexionar sobre la importancia de brindar apoyo y cuidado a las mascotas que enfrentan desafíos físicos. Por ende, María Becerra logró, una vez más, conectar con su público a través de un mensaje lleno de esperanza y sensibilidad.