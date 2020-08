El conmovedor gesto de Juana Viale que emocionó a sus invitados del programa

La actriz ayudó a un joven y a su perra herida a ir a una veterinaria. Fuente: El Trece

30 de agosto de 2020 • 16:14

Antes de comenzar Almorzando con Mirtha Legrand de este domingo, su conductora Juana Viale , narró una triste situación que le tocó vivir junto a su hijo que generó que llegara tarde a la grabación.

"Quiero avisar que hoy llegué un poquito tarde a grabar porque mientras llevaba a mi hijo Silvestre a lo de mi mamá, vi a un chico corriendo con su perrito accidentado y lo subí a mi auto para intentar ayudarlo porque el perrito estaba mal", arrancó el relato Juanita.

"Lamentablemente no pudimos llegar a una veterinaria para que lo asistan y lamentablemente la perra, de nombre Ramona, murió. El nombre del chico es Gonzalo, no sé quien es pero le mando un beso grande. Sé que estas situaciones son feas, más en un accidente. Y al astuto que pasó a alta velocidad, que no frenó, le deseo también lo mejor", dijo irónicamente la actriz.

"Lo ayudé a entrar a la veterinaría y dije '¿no tienen una urgencia? y el de la veterinaria me dijo 'ahora voy a llamar a ver si tengo un teléfono', y la situación no era para pensar tanto", comentó indignada y agregó que luego llevó al chico a la casa junto a su perrita ya fallecida.

"Lo más amoroso es que mi hijo Alí le decía 'bueno, no te preocupes porque mi perro Tuma que también se murió y mi hurón Jesi lo van a cuidar'. Fue todo surrealista, pero la compasión de los niños es mágica", concluyó Juanita.