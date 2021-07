El conmovedor reencuentro de Mar Tarrés con su abuela en La Academia luego de un año sin verse: “No la reconocí”

La emisión del pasado miércoles de ShowMatch (eltrece) se cubrió de emoción gracias a una sorpresa que le realizaron a Mar Tarrés con la complicidad de su abuela Olga, a quien no veía desde antes de la pandemia.

Marcelo Tinelli camufló a la abuela de Mar Tarrés en la pista y le dio una linda sorpresa

“Vamos a arrancar un programa diferente hoy. Este es mi camarín. Lo que pasa es que en el piso nadie sabe nada de esto y menos quien va a recibir la sorpresa: Mar Tarrés”, anticipó Marcelo Tinelli y luego agregó: “Ella va a ver a su abuela, a quien no ve desde febrero de 2020″. “Creo que le va a hacer gracia todo esto, porque ella es bien humorista”, aseguró la señora de 81 años. “Voy a presentar el chivo de Villa del Mar: esta agua no existe, es sanata. Y usted se tiene que poner esta peluca, como si fuera la promotora”, le explicó el conductor. “La más ridícula”, aclaró Olga entre risas.

Una vez en el aire, Tinelli presentó el falso PNT y la cámara mostró a Olga con la peluca y la botella de agua. Su nieta no se percató de la sorpresa hasta que el conductor le preguntó: “¿Querés un poco de agua?”. En ese momento, Tarrés cayó en la cuenta de que era su abuela y fue directo a abrazarla.

“Tiene 81 años y viene de Salta Capital. No la ve desde el comienzo de la pandemia, en el 2020. Nacida en Córdoba, descendiente de alemanes. ¡No sabés la lucidez que tiene esa señora!”, presentó Tinelli mientras mostraba la emoción de los presentes. “No la reconocí, le pusiste una peluca”, dijo Mar entre lágrimas. “¿En dónde estuviste todo el día? ¿Quién te trajo?”, le preguntó a su abuela. “¡Me trajo el avión!”, le contestó con mucho humor Olga.

“Vos estabas acá en el programa, ya estabas para entrar y nosotros no podíamos traer a tu abuela acá. Yo la tuve que presentar y contar todo esto porque la gente no iba a entender nada, y presenté el programa desde mi camarín. Estuvo conmigo en el camarín”, le explicó el conductor. “Ah, ¿estuviste en el camarín de Marcelo? ¡Qué atrevida!”, bromeó Tarrés.

“No nos pudimos ver por la pandemia. Yo estaba en Córdoba, ella en Salta. Después me vine para Buenos Aires para cumplir un sueño. Te agradezco de corazón, no me lo imaginé nunca. Y cuando vi la promotora me pareció raro, porque siempre ponen chicas jovencitas. Y yo la miraba y no la reconocí, porque mi cabeza nunca se imaginó que la ibas a reconocer”, concluyó la influencer muy emocionada.

LA NACION