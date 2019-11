El conmovedor relato de "Caramelito" Carrizo sobre la salud de su hermano

Crédito: Instagram

Desde que Cecilia "Caramelito" Carrizo hizo pública la lucha de su hermano Martín contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) muchos argentinos se solidarizaron para ayudarlos a juntar el dinero que necesitan para viajar a Estados Unidos y poder hacer un tratamiento. Invitada a la mesa de Mirtha Legrand, la conductora conmovió a todos al relatar lo que están viviendo.

"Martín es una persona muy especial, tiene mucha energía, es muy optimista y muy dadivoso", dijo. "Cuando a él le diagnostican esta enfermedad intentó continuar con su vida", explicó. "El primer tiempo pudo seguir adelante normalmente, pero de a poco la enfermedad le fue avisando que las limitaciones iban a ser más grande", dijo refiriéndose al momento en el que, durante el recital del Indio Solari en Tandil, el músico de 47 años se dio cuenta -en vivo- de que ya no podía tocar más la batería.

El deterioro físico comenzó a desalentar a Martín, sin embargo hace poco apareció una luz de esperanza. "A fines de agosto bajó lo brazos y dijo 'basta', pero a los pocos días apareció una persona a través de las redes: un argentino que vive en Miami, y le escribió diciéndole que pasó por lo mismo que él, pero que estaba haciendo un tratamiento que revirtió totalmente los síntomas. Él lleva una vida totalmente normal, hace snowboard, algo imposible para alguien con este diagnóstico".

"En ese momento Martín le escribió, y así hasta hoy todos los días se hablan. Mi hermano recibe la medicación por parte de este hombre, que nos manda las dosis desde Estados Unidos", contó Caramelito. "Es un tratamiento experimental. Lo que hace Martín es asumir que va a transitar por un camino que tal vez lo lleve a estar mejor, pero no tiene cura".

La conductora tuvo que aprender a poner inyecciones para poder ayudar a su hermano. "Le aplico 25 por día, me enseñó una amiga que es médica", explicó y aclaró que no lo hace un profesional porque el tratamiento no existe en la Argentina y nadie se puede comprometer a hacerlo. "Los médicos acá nos dicen que no existe nada para este diagnóstico".

Debido a que se dificulta que traigan la medicación al país, la mejor opción es viajar a Estados Unidos para hacer el tratamiento allá. "Mi hermano me pidió que haga público el pedido porque no podemos enfrentar los gastos".

"Cuando nos decidimos agarré el teléfono y lo llamé a Juan Car para preguntarle como hacer esto, porque para mi es muy feo y difícil pedir plata. Juan me dijo que yo le saque dos ceros a la cifra, y esa es la cantidad de amigas y amigos que pueden ayudarte con $100. Son 6 millones de pesos, 100 mil dólares más o menos".

Martín deberá radicarse unos cuatro meses en el país del norte para poder seguir recibiendo la medicación. "Llevamos recaudado más de 3 millones de pesos", dijo feliz Carrizo, y le agradeció a la gente que los ayuda. "Es muy fuerte, muy difícil y se que hay mucha gente que está esperando lo mismo que nosotros".

Martín fue el baterista del grupo A. N. I. M. A. L. entre 1992 y 1997. Además, participó como músico del disco Bocanada, de Gustavo Cerati y como ingeniero de grabación, mezcla y mastering de los álbumes Porco Rex, El perfume de la tempestad, Pajaritos, bravos muchachitos y El ruiseñor, el amor y la muerte, del Indio Solari. También trabajó con Abel Pintos en Cosas del corazón, y con Benito Cerati en TripTour.

El músico, al que le diagnosticaron ELA hace cuatro años, necesita juntar 6 millones de pesos para poder hacer el tratamiento que mejore su calidad de vida. Para llegar a este número, la familia comenzó una campaña en donde pide que 60 mil personas donen 100 pesos cada una.

