Los abogados de Wanda Nara y Mauro Icardi se cruzaron en LAM y se sacaron chispas: “Nada más que hablar”

La tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi escaló a su punto máximo. Se enfrentan en la justicia por sus dos hijas, Francesca (10) e Isabella (8). De parte de los abogados del futbolista sostienen que la mediática no reintegró a las niñas con su padre en la fecha estipulada por la justicia. A partir de las versiones cruzadas y entre dichos, el jueves en LAM (América) hubo un fuerte cruce lleno de chicanas entre los representantes legales de ambas partes, Nicolás Payarola y Lara Piro.

El jueves se conoció que la justicia falló a favor de la conductora en la causa que tenía con María Eugenia ‘la China’ Suárez por la filtración de chats privados. Sin embargo, el conflicto por la restitución de las dos menores de edad aún no se resuelve. En este contexto, el abogado de Wanda Nara, Nicolás Payarola y una de las representantes legales de Icardi, Lara Piro, se cruzaron en comunicación telefónica durante la emisión de LAM y se sacaron chispas.

Las tensiones entre Nara e Icardi escalaron a su punto máximo (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

“Creo que el Dr. Payarola me podrá ayudar a explicar a la gente común, a Doña Rosa, lo que es una medida cautelar. ¿Usted sabe lo que dice el Artículo 198 del Código Procesal?“, dijo Piro y arremetió: ”¿En qué medida, el juez [Adrián] Hagopián que ustedes recusaron, solicitó que las niñas fueran restituidas sin más trámite, en el marco de una medida cautelar?“.

“Una sola salvedad. De ninguna manera, ni siquiera te califico a vos con la capacidad de que puedas evaluar lo que yo te puedo contestar o no porque es una charla respetuosa, y yo la voy a mantener en respeto”, contestó Payarola. “Entonces, en esa línea, vos le querías explicar a Doña Rosa y me estás preguntando qué dice un Artículo. Doña Rosa no lee los Artículos, Lara. Acá hay una sola realidad", cuestionó.

El fuerte cruce entre los abogados de Wanda Nara y Mauro Icardi

Ante esto, Piro volvió a tomar la palabra y acusó al abogado de “mentirle a la gente y desinformar”. ”Ustedes interpusieron una recusación y en el mismo momento interpusieron una apelación. Una vez que el juez es recusado, no puede tocar más el expediente, ni siquiera puede tomar una medida básica", sostuvo la letrada.

En ese sentido, lanzó: “Si mañana le otorgan la apelación, por el Artículo 198 del Código Procesal, Civil y Comercial, que lo invito a leer, las medidas precautorias solamente van a tener un efecto diferido. Es decir, las niñas tienen que ser restituidas a su padre. La señora Wanda Nara está en desobediencia, lo sigue estando y tendrá sus consecuencias. Otra cosa es la multa, la puede apelar y hasta que no este firme no la vamos a poder ejecutar ni embargarla, como hicimos con todos los incidentes de los 240.000.000 de pesos que la señora Nara acumula por incumplimientos“.

Mauro Icardi y Wanda Nara se enfrentan en una disputa legal por sus dos hijas, Francesca (10) e Isabella (8) (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

“Independientemente de lo que estás planteando, en el mismo carácter de las medidas cautelares que mencionás, había una medida cautelar también que tenía que ver con las escuchas de las menores y en su momento fue suspendida, con razón, otorgada en efecto suspensivo por el juez Hagopián”, expresó Payarola.

Lo que siguió fue un ida y vuelta de dichos y entredichos, al punto tal que Piro le pidió que se refiriera a ella por su apellido y no por su nombre. “Usted me escribió a mí en mi WhatsApp y -anímese a desmentirlo públicamente- me dio su palabra profesional que restituía a las nenas el 15 de enero en la misma estación de servicio. Y no lo pudo cumplir. Entonces, con un profesional que no tiene palabra, yo no tengo nada más que hablar y por eso no me crucé con usted", concluyó.