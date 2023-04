El consejo subido de tono de Moria Casán para Mauro Icardi: “¿Por qué no?”

escuchar

Si hay un escándalo que supo causar una verdadera revolución en el mundo de la farándula, ese fue el triángulo amoroso entre Wanda Nara, Mauro Icardi y María Eugenia “China” Suárez. Corría el 2021 cuando las redes sociales se percataron de un enigmático mensaje: “Otra familia que te cargaste por zorra”. Luego se supo que las palabras de la mediática estaban destinados a la actriz. Si bien el matrimonio superó varias crisis en los últimos años y apostó por la relación, ahora se sumó una nueva participante a la historia que tuvo algo que decir. Moria Casán volvió a revivir la picante situación - que tuvo directas e indirectas vía redes sociales, celos e infidelidades - y con nombres y apellidos, dio su opinión sobre “los amantes”.

Sin dudas, los mensajes que encontró Wanda Nara en el teléfono de Mauro Icardi, generaron una crisis muy profunda en el matrimonio y solo unos pocos pensaron que podían recuperarse de eso. Si bien para sorpresa de varios, apostaron por su amor y siguieron juntos - con algunos pormenores en el medio - siempre la infidelidad es un tema que permanece latente y cuando la situación lo amerita no dudan en hacerle a la mediática alguna pregunta sobre la China Suárez aún hoy las comparan.

Mauro Icardi, María Eugenia "China" Suárez y Wanda Nara, los protagonistas del triángulo amoroso que revolucionó la farándula

Pero, ahora, una publicación en Instagram del exfutbolista del París Saint Germain reabrió el debate. Se trató de una foto en blanco y negro de una producción que hizo el matrimonio hace bastante tiempo. Él vestido solo con unos vaqueros, acostado sobre una mesa, y ella, con el torso descubierto, recostada encima de él. “Yo no tengo la culpa de que me gustes; la culpa es tuya por tener lo que me encanta”, escribió desde Turquía.

Precisamente, la cuenta de Instagram de LAM (América) compartió el posteo en Twitter con un “Ajam”, y entre los comentarios, sorprendió el de una de las principales figuras del país: Moria Casán.

Moria Casán opinó sobre Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez (Foto: Fabian Marelli - LA NACION / Instagram @mauroicradi / @sangrejaponesa)

Su comentario incluyó los nombres de los protagonistas del triángulo amoroso, que si bien quedó en el pasado, hasta la actualidad es difícil de olvidar. “Icardi lo más sexy, guapo, picante; ¿Y la China?, ¿Por qué no? Wanda de jurado lo más de lo más”, escribió “La One” en las redes.

Moria Casán se metio en el debate entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez Twitter @elejercitodelam

Le preguntaron a Maxi López si compartiría una cena con Mauro Icardi y fue tajante

Así como Moria Casán dio su opinión respecto a los protagonistas del triángulo amoroso, otro que también habló fue Maxi López, exmarido de Wanda. El miércoles cenaron con sus hijos en un restaurante de Palermo y, en las imágenes que compartió Mañanísima (Ciudad Magazine), aseguró que el encuentro “no fue programado”. A la salida habló con la prensa, entre otras cosas, sobre la posibilidad de compartir algún día una comida con Icardi.“No, no me preguntes”, expresó y agregó: “Nos sentamos por los chicos, porque es normal. Está la mamá, soy el papá y Mauro se sentará con ella y con sus nenas”.

La picante respuesta de Maxi López cuando le preguntaron por Icardi

Finalmente, otro de los periodistas presentes le planteo un hipotético escenario: “Si Wanda te dice ‘vengo con los chicos y con Icardi, ¿qué le decís?”. Relajado y sin borrar la sonrisa, López dio una pícara respuesta: “¡Qué vayan a comer a dónde quieran!”.

LA NACION