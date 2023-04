Revelan el presunto romance de L-Gante y una ex Gran Hermano 2022: “Con la reina”

escuchar

Este jueves se dio a conocer una polémica imagen en la que L-Gante posó junto a una exparticipante de Gran Hermano 2022/23 (Telefe). Debido a ello, los conductores de Socios del Espectáculo (elTrece) sembraron la duda sobre el presunto romance que existiría entre ambos. La imagen impactó de lleno en los fans del cantante de cumbia y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Revelan el posible romance de L-Gante y una ex GH

En un momento se especuló con que la nueva pareja de L-Gante sería Daniela Celis, quien mantuvo un acalorado ida y vuelta en su perfil de Instagram con él. Lo cierto es que tras desmentir aquella versión y asegurar que solo se redujo a algo mediático, no se vinculó otra vez a nadie de la farándula con el cantante luego de su supuesto escueto affaire con Wanda Nara.

No obstante, esta mañana, los conductores de Socios bromearon sobre el hecho de sembrar “una duda”, de manera literal, en donde en una maceta tiene semillas por cada rumor que se convirtió en verídico y que informaron en el pasado. En esa sintonía compartieron la escandalosa foto de Romina Uhrig y L-Gante juntos e indicaron que se trataría de un lazo amoroso.

La foto que prueba la reunión de L-Gante y Romina (Fuente: Instagram/@lgante_keloke)

Luego de referirse a la cena que Wanda Nara celebró con su expareja, Maximiliano López, Lussich dijo: “Entonces, una semillita es L-Gante. Y la otra, ¿quién es?”. “Romina de GH”, contestó Pallares entre risas y añadió: “Es un personaje del cual no hemos hablado y esa foto que están viendo es de una salida. Fueron a bailar juntos a Capital, que es un boliche, en la zona de San Telmo. Tomá, la cara de Romina, te quedaste seca. Se quedó seca la productora”.

“Lo que nos cuenta gente es que habrían pasado la noche jugando y que habían dejado el boliche cerca de las 7 de la mañana. Se fueron al alba y se fueron para la casa”, añadió Pallares mientras de fondo se enseñó la fotografía de la Historia de Instagram que posteó en la noche el cantante de cumbia 420. “¿A la casa de ella o de él?”, preguntaron desde el panel y el periodista afirmó: “De él”.

“Es Romina, la exdiputada, que acá no hemos hablado porque no hicimos el reality. Lo cierto que estuvieron juntos en un boliche a plena mirada de todo el mundo y se fueron juntos a las siete de la mañana. La fuimos a buscar, pero L-Gante borró la foto”, completó Pallares mientras Lussich acotó: “Pero lo que no pone ahí, o sea, lo que sabemos, es que después pernoctaron en la casa de él”, reiteró.

En medio de los comentarios de sus colegas, Nancy Duré remarcó: “Esta historia la debe haber subido antes de pensar que iban a pasar la noche juntos entonces después no quiso dejar la evidencia”. Además, Virginia Gallardo destacó que el “estado civil” de Romina “no está claro”, por lo que dejó abierta la duda sobre este nuevo presunto romance del cantante y la ex GH.

En tanto, en la imagen se puede ver a L-Gante y a Romina en la parte trasera de un auto, en donde el cantante la mencionó con su cuenta oficial de la red social antes mencionada y escribió: “Nos fuimos con la reina”. De momento ninguno de los dos se pronunció al respecto, ni por los rumores de un affaire, ni por aquella fotografía. Todo habría quedado en una simple noche a puro baile, según describió el panel de Socios.

LA NACION