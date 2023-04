La China Suárez recordó el día que rogó por amor: “¿Qué hago arrodillada pidiendo por favor que no me deje?”

escuchar

A pesar de que su vida romántica fue una y mil veces tema de debate tanto en los medios como en las redes sociales, desde hace unos años Eugenia “la China” Suárez empezó a evitar referirse a dicha temática en las pocas entrevistas que da a la prensa. No obstante, en la noche del miércoles, en el marco de Ferné con Grego -ciclo conducido por Grego Rossello que se transmite por Luzu Tv- la actriz abrió su corazón y recordó las dos oportunidades en la que le rompieron el corazón.

La China Suárez recordó el día que rogó por amor

Desde su primer noviazgo con Nicolás Riera, quien fue su coestrella en la tira adolescente Casi Ángeles hasta su reciente relación de 10 meses con Rusherking, todos los romances de la China Suárez se ubicaron en el centro de un circo mediático. Tan comentada es su vida romántica que incluso se le vinculó con diversas celebridades que nunca fueron confirmadas.

Es por eso que, con el paso de los años y habiendo vivido múltiples escándalos -ya sea el Wanda Gate o el polémico inicio de su vínculo con Benjamín Vicuña, quien supuestamente seguía en pareja con Pampita Ardohain-, la intérprete de “Lo que dicen de mí” optó por hablar lo menos posible con la prensa y abstenerse a desmentir o confirmar rumores a través de sus redes sociales.

La China Suárez se separó de Rusherking tras diez meses de relación Instagram @rusherking

Sin embargo, el miércoles por la noche hizo una excepción a su propia regla y, en un mano a mano con Grego Rossello, habló de las dos oportunidades en la que le rompieron el corazón. “No quiero decir fechas porque me van a sacar quién fue y no quiero que culpen a nadie”, aclaró, tras destacar que ella tenía veintipico de años cuando se arrodilló ante un novio para pedirle que no la dejara. Dicho eso, agregó: “Te rompen el corazón porque a veces no te eligen y es muy duro”.

Según relató, estaba en pareja con un hombre más grande que, después de un año y medio, no pudo continuar con la relación debido a los celos, porque “no se bancaba” la libertad de la actriz. “Te amo, pero no puedo con tu personalidad”, le dijo él.

“Y yo me acuerdo que me arrodillaba. Me vi... Fue durísimo”. La desesperación de decir ‘¿qué hago arrodillada pidiendo por favor que no me deje?’ Porque me decía ‘Te amo, me encantás, pero no puedo estar con vos por tu personalidad. No puedo, me hace mal, me da celos”, detalló. Y sumó: “Es lo que pasa mucho -continuó-, que se enamoran de tu independencia, de tu libertad y después es lo primero que te quieren sacar. No es que siempre pasa, pero me ha pasado alguna que otra vez”.

Tras la entrevista, los fans de la China especularon con que la dolorosa anécdota fue del final de su noviazgo con Nicolás Cabré Instagram: @nicolascabre80

A modo de reflexión y viendo la situación con la distancia de los años, expresó: “Esas cosas que uno hace en momentos de desesperación, que después la vida no por nada es sabia y acomoda a todo el mundo en su lugar”. En cuanto a la segunda vez que le rompieron el corazón, prefirió guardársela y simplemente atinó a decir: “Esa no. Mis amigos saben”.

En base a los detalles que dio, en las redes comenzaron los debates en torno a quiénes son los misteriosos hombres que tanto la lastimaron. En cuanto al primero, las teorías se dividieron en dos. El primero más mencionado fue Nicolás Cabré, con quien empezó a salir en el 2012 y se separó en noviembre del 2013, un par de meses después de que naciera Rufina, la hija que tuvieron juntos. Otros fans de la China consideraron que podría tratarse de David Bisbal, con quien empezó a salir en el 2014 y de quien se separó poco más de un año después. Ambos son más grandes que ella.

La China Suárez y David Bisbal estuvieron juntos poco más de un año Agencias y Gtres

Sobre el segundo, todos estuvieron de acuerdo con que se trató de Rusherking, quien habría sido el que quiso separarse después de diez meses de noviazgo.

