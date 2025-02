El controversial gesto de L-Gante con una fuerte indirecta a Mauro Icardi y la China Suárez

El escándalo del Wanda Gate no tiene un minuto de paz. Hubo desde mudanzas hasta viajes al exterior, pasando por lanzamientos de canciones y festejos de cumpleaños. Pero, aunque los conflictos entre Wanda Nara y Mauro Icardi se tratan en la justicia, lo cierto es que una parte importante de la historia pasa por las redes sociales. Entre posteos y vivos de Instagram apareció de casualidad - o adrede - un “Me Gusta” que dio que hablar. En medio de la disputa, Elián Ángel Valenzuela - alias L-Gante - le dio “like” a un picante video sobre la relación del futbolista y María Eugenia ‘la China’ Suárez.

“Están todos re picantes con los likes en las redes”, advirtió Pochi, la administradora de la cuenta de Instagram Gossipeame. Lo que sucedió fue que L-Gante le puso “Me Gusta” al posteo de un video de Martín Cirio, conocido como ‘La Faraona’. Pero, la cuestión fue que en el mismo, el influencer hizo una reconstrucción sobre el inicio de la relación de Icardi y Suárez.

Pochi de Gossipeame dio cuenta del gesto de L-Gante en las redes en medio del Wanda Gate (Foto: Instagram @gossipeame)

“Típica pregunta de ‘¿mamá como conociste a papá?’“, se escuchó decir Cirio en el recorte. ”¿Querés que te cuente? Le mandaba nudes. A tu madrastra le decía, ‘qué linda familia que tenés; me encantan tus hijos; me encanta tu familia; me encanta tu casa; me encanta todo vos; me la voy a apropiar. Me voy a quedar con todo’“, continuó.

“Y después fui al registro civil a cambiarme el nombre. Cuando me dijeron, ‘¿qué nombre querés ponerte?‘, dije Wanda... Suárez. ‘¿Y segundo nombre querés?’. Sí, Tatiana“, expresó el streamer. Cirio fue justamente quien popularizó el término ”Tatiana" para referirse a Eugenia. “Una Tatiana es una que se manda todo y después se hace la desentendida”, supo explicar. Rápidamente, los usuarios de las redes comenzaron a usarlo para describir a personas que juegan el papel de “terceros en discordia” en los escándalos amorosos.

El video sobre Mauro Icardi y la China Suárez al que L-Gante le puso "Me Gusta"

El fragmento de video se compartió en la cuenta de Instagram de @luzpolchlopek el 11 de enero. Tuvo cerca de 950 mil reproducciones y entre los “Me Gusta” se pudo advertir el de L-Gante. Su gesto no pasó inadvertido, puesto que se interpretó como una clara indirecta a Icardi y Suárez.

El "Me Gusta" de L-Gante en un video de Martín Cirio hablando de la China Suárez y Mauro Icardi (Foto: Instagram @uzpolchlopek)

Cabe mencionar que en varias oportunidades Eugenia Suárez fue acusada de “copiar” a Wanda Nara. Desde que comenzó a salir con Icardi, se instaló en la mansión que compró él en Nordelta conocida como “la casa de los sueños de Wanda”, viajó en avión privado a Mar del Plata y voló a Milán y Estambul, lugares donde vivió el exmatrimonio. Incluso trascendió que estaría trabajando en su propia línea de maquillaje, rubro en el que Wanda Nara incursionó en 2021 con Wanda Cosmetics.

L-Gante dio a entender que Francesca Icardi le hizo un dibujo (Foto: Instagram @lgante_keloke)

Lo cierto es que L-Gante no es alguien que le da la espalda a los conflictos y en más de una oportunidad no dudó en echar “leña al fuego”. Justamente el miércoles, día del cumpleaños de Mauro Icardi subió a sus historias de Instagram un dibujo que, según dio a entender, le habría hecho Francesca, la hija de 10 años de Wanda Nara y el futbolista. El mismo era un diseño del músico con sus tatuajes característicos y la frase. “Cumbia 420 pa’ los negros”. ¿La firma? Fran. Además, lejos de solo guardarlo, le puso un marco.