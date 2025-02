Wanda Nara viaja a Turquía con L-Gante y habría preparado una estancia de lujo

Wanda Nara y Elián Valenzuela (L-Gante) partirán en los próximos días a Estambul, Turquía, en medio del conflicto judicial que enfrenta la mediática con Mauro Icardi por la tenencia de sus hijas, Francesca e Isabella. A pesar de las idas y vueltas, la pareja preparó un viaje relámpago y desde Intrusos (América TV) brindaron los detalles de cómo sería su estadía de lujo en el país euroasiático.

Nara retornará de nuevo a la ciudad en la que convivió con el delantero del Galatasaray hasta la primera mitad del 2024. Luego de la serie de críticas públicas que recibió de parte de los hinchas del club turco tras su separación. Según adelantaron en el panel del ciclo de espectáculos, iría para dar una entrevista.

Wanda Nara y L-Gante volverán a realizar un viaje lejos de la Argentina, esta vez a Turquía (Foto: Instagram @wanda_nara)

El traslado sucedería una vez que se recupere L-Gante del accidente que sufrió en Pinamar, en el que se quebró la clavícula. Los periodistas deslizaron que sería el próximo sábado y que Wanda organizaría un concierto para que Elián se luzca allá.

Paula Varela se encargó de dar los detalles de la aventura que emprenderá la pareja: “El hotel se llama Kempinski Four Seasons Estambul. Es frente al Bósforo. Ya tienen chofer. A ella le pagan de allá por ir”. A continuación, dio la razón de la que la exconductora de Bake Off Famosos (Telefe) se dirige a Turquía: “La contratan para una entrevista. Ya tienen los pasajes, el sábado a la noche estarán volando con L-Gante”.

Sobre los hijos de Wanda, Varela adelantó: “Ellos no viajan, se quedan acá, ya todos arrancaron la escuela. Se quedan con la abuela Nora [Colosimo]”.

Así es el hotel Kempinski donde se hospedarían Wanda y L-Gante (Fuente: Hotel Kempinski Estambul)

En medio de la conversación, Karina Iavícoli contó que Mauro y María Eugenia “la China” Suárez también partirán rumbo a Estambul para la misma fecha, solo que el futbolista tiene la intención de asistir a una revisación médica que el club le exigió, con el fin de comprobar que cumple con la rehabilitación.

“Obviamente, lo de Wanda no es en avión privado, es en primera clase. No sé cómo viajarán la China y Mauro, no creo que compartan el vuelo. Lo que sí, es que Icardi va a parar a la casa familiar, que es donde fue la última vez que estuvo allá y donde todavía hay pertenencias de Nara”, completó Varela, que aseguró que los cuatro residirían al mismo tiempo en la ciudad turca.

Minutos después, Karina reveló uno de los restaurantes donde irían a cenar L-Gante y Wanda: “Ya tienen reserva en Nusr-Et, que es carísimo. Es un local donde te tiran sal cuando entrás. El dueño tiene una foto con [Lionel] Messi. El menú rondaría los 400 dólares por persona”.

Este es el restaurante donde Wanda Nara ya habría reservado un lugar para cenar junto a Elián Valenzuela (Fuente: Open Table)

De esta forma, la mediática ya tendría todo listo para vivir unos días a puro lujo, como está acostumbrada, mientras se dirige a los medios de Turquía para hablar sobre su situación sentimental.

El accidente que tuvo L-Gante en Pinamar: “La sacó barata”

El martes, Elián Valenzuela sufrió un accidente mientras manejaba un cuatriciclo en la playa de Pinamar. Podría haber sufrido una grave lesión, por lo que los médicos le aseguraron que “la sacó barata”, según relataron en LAM (América TV) al dar la noticia.

L-Gante se accidentó mientras manejaba un cuatriciclo en Pinamar

“A él se le traba el cuatriciclo porque hace un giro que no corresponde. Cuando se levantó, L-Gante se dio cuenta de que no podía más del dolor y Wanda lo llevó al hospital público de Pinamar, donde le dijeron que estaba fracturado”, indicó el periodista Pepe Ochoa en el programa. Además, el comunicador aseguró que también le llegaron videos en el que se ve a Francesa, la mayor de las hijas de Nara con Icardi, sin el casco que mostraron en las fotos que la mediática publicó en Instagram.

Isabella Icardi en un cuatriciclo sin casco

Cabe destacar qué, si bien fue un hecho doloroso para el cantante de Cumbia 420, ya se encuentra dado de alta y fuera de peligro. Así lo confirmó la mediática con una foto junto a L-Gante en perfectas condiciones.