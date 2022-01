El contundente descargo de Wanda Nara sobre una supuesta pelea entre su hijo mayor y Mauro Icardi

El tan debatido Wanda Gate -triángulo amoroso que incluyó a Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez- fue un torbellino que revolucionó los últimos meses del 2021. No hubo movimiento, interacción o posteo en redes sociales de alguna de las partes del conflicto que quedara sin analizar. Pero en el mundo de la farándula todo pasa y, con el surgimiento de otras polémicas, la pelea quedó en el pasado. Otra sería la historia dentro del hogar que comparte el matrimonio en cuestión, ya que trascendió que habrían quedado algunas tensiones entre el deportista y Valentino, el hijo mayor de la mediática. Sin escapar de la polémica y para enfrentar los trascendidos, ella decidió salir a aclarar los tantos a través de sus redes sociales.

Wanda Nara tiene cinco hijos: Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Maxi López, y a Francesca e Isabella, que tuvo con Mauro Icardi (Crédito: Instagram/@wanda_nara)

La primera en hablar sobre un posible quiebre dentro del hogar de la empresaria fue Lucía Elbusto, de la revista Paparazzi, que realizó un análisis sobre el vínculo entre Mauro Icardi y los hijos de Wanda y Maxi López. La periodista notó que, a pesar de que el jugador del PSG siempre tuvo una gran relación con los niños, pasado el escándalo que envolvió a la familia, el mayor de los hermanos no estaría del todo contento.

Asimismo, Juan Etchegoyen comentó en Mitre Live (Radio Mitre) que en los videos que Nara compartió el último tiempos en sus stories de Instagram se veía a Mauro tener una muy buena relación con sus hijas y con Benedicto y Constantino, mientras que a Valentino “se lo veía distante”.

Al parecer, aunque los chicos estuvieron alejados de la casa mientras se produjo el escándalo entre Wanda y Mauro, ya que su papá los fue a buscar, no fueron inmunes al drama ya que toda la polémica se vivió fuertemente en las redes sociales. “A esta hora, Valentino es el más afectado en esta historia según me dice una fuente confidencial. Constantino y Benedicto lo llevan más tranquilos el asunto, quizás es porque son más pequeños y Valentino entiende un poco más de lo que va esta historia. Por eso está mal y siente como una traición propia lo que pasó”, explicó el periodista.

Wanda Nara habló sobre los rumores de pelea entre Valentino López y Mauro Icardi instagram

No pasó mucho tiempo hasta que la misma Wanda Nara decidió romper el silencio y referirse a la situación. La mediática disfruta interactuar con sus más de 10 millones de seguidores y, por eso, abrió en sus historias un espacio para que le hicieran preguntas. En ese contexto, una de sus fans la cuestionó sobre por qué no aclaraba de una vez por todas el supuesto enfrentamiento entre Valentino y Mauro.

Escueta pero contundente, la mediática respondió: “Me pasaría toda mi vida aclarando cosas, y creo que algunas son más que obvias”. Sin embargo, ese no fue el único seguidor que quiso saber más sobre los resabios del conflicto. En otra de las historias se pudo leer que alguien increpó a Wanda preguntándole dónde había quedado su dignidad.

Wanda Nara, reconciliada con Mauro Icardi Instagram

“¿Realmente seguís enamorada de él? ¿Dónde queda la dignidad y el respeto que merecés?”, dispararon desde el anonimato. Sin dar espacio a especulaciones o malos entendidos, la mediática aseguró: “La dignidad no me la da un hombre. Me la doy sola sabiendo todo el mundo que me conoce, y sobre todo yo misma, la gran mujer que soy y mi manera de ser”.