Enemigas íntimas: qué le dijo Pampita Ardohain a Nicole Neumann en el encuentro que tuvieron en Los ocho escalones de los dos millones

Si hay un enfrentamiento histórico dentro del mundo del modelaje es el que protagonizan Carolina “Pampita” Ardohain y Nicole Neumann. Enemigas íntimas desde hace más de 20 años, con el paso del tiempo supieron bajarle el tono a las declaraciones y evitar hablar del tema. Esta semana, eltrece logró juntarlas y el escenario fue el programa Los ocho escalones de los dos millones. Y si bien al aire todo pareció fluir con bastante normalidad, en Intrusos en el Espectáculo revelaron el detrás de escena del esperado y tenso encuentro.

Luego de compartir algunas imágenes de lo que fue el programa que las reunió, donde un participante elogió los looks de las dos modelos y destacó lo lindo de poder verlas juntas mientras Nicole agradecía y Pampita -sin emitir palabra- asentía con una enorme sonrisa, en el piso del programa que conduce Florencia de la V compartieron lo que sucedió cuando las cámaras se apagaron.

“Cuando pregunté cómo estuvo la grabación me dijeron ´muy bien, las dos, dos ladies”, arrancó Maite Peñoñori. Luego, explicó que quien se acercó a tener una especie de conversación con la otra fue Pampita. “Hubo alguna charlita, pavadas hablaron”, adelantó.

“A Nicole se la vio sobrada. Se la veía como titular, con confianza”, destacó de inmediato Florencia de la V, en un análisis de lo que sucedió al aire entre las dos mujeres, una jurado de Guido Kaczka desde hace más de un año y la otra invitada esporádica del panel de expertos. “Carolina como es calladita calladita... Quién te dice que no se quede”, agregó por su parte Karina Iavícoli, aunque recordó que en realidad ese lugar es de Carmen Barbieri.

Sobre el final de la charla, Peñoñori sumó a su información sobre el tema que a las dos se las vio muy medidas, que al aire no hubo tensión y que el conflicto ni se notó durante el envío. Además, reveló de qué le habló la conductora de El hotel de los famosos a su colega. “En uno de los cortecitos fue y le dijo: ´Ay, ¿sabés que tengo una campera re parecida a esa?”, le comentó, y luego le dijo que podían ponerse de acuerdo para no ir las dos con el mismo atuendo al programa. “Dicen que estuvo buena onda sacándole charla con el outfit” , cerró sobre la actitud de Pampita.

La palabra de Nicole

Nicole Neumann le responde a Pampita Ardohain

La semana pasada, Nicole Neumann rompió el silencio y se refirió a su supuesto enfrentamiento con Pampita. Fue el LAM, donde Ángel de Brito compartió una nota exclusiva de la modelo en donde desmintió los rumores de un conflicto y fue tajante acerca de la tensión que se esconde detrás del jurado de Los 8 escalones de los dos millones.

Laura Ubfal fue la encargada de dar a conocer la interna al asegurar que ninguna de las dos modelos quiere cruzarse en el estudio del programa. “Ni programas, ni tapas de revista, ni nada”, dijo la periodista en Intrusos en el Espectáculo.

Sin obtener el testimonio en primera persona de Neumann, LAM salió en la búsqueda de una respuesta por parte de la modelo y lo consiguió. “Nicole, hoy coinciden con Carolina en la grabación del programa”, comentó la reportera. “ No tenía idea, sí me llamaron el otro día por los rumores de que no queríamos trabajar juntas… Bueno, yo no estaba ni enterada ”, replicó la modelo.

“Me llamaron para saber si yo no tenía problema y por supuesto que dije que no, pero no sabía que hoy era el día”, agregó Neumann antes de ingresar al estudio de grabación de canal Trece. “O sea que te consultaron previamente”, acotó la movilera y la modelo insistió: “ Sí, sí. Me preguntaron si no tenía drama para compartir y la verdad que dije que no ”.

“Fue un no. Siempre lo dije. Cero duda”, respondió la modelo ante la consulta de la periodista acerca de si titubeó antes de confirmar su presencia en la grabación de Los 8 escalones. Segundos más tarde se refirió a los dichos de Carmen Barbieri y la modelo aprovechó para incluir una contestación valedera para ambos rumores sobre una supuesta tensión que se esconde dentro del programa: “Cada uno con sus cosas. Yo me limito a las mías”.

¿Qué dijo Carolina Ardohain de Nicole Neumann?

Antes de conocer el testimonio de Nicole Neumann, en Intrusos recurrieron a Pampita Ardohain para chequear los rumores de un supuesto enfrentamiento entre ambas. “No tengo conocimiento de eso. No sé si son rumores para promocionar el programa”, destacó y no pudo contener la risa. “La verdad es que quiero pensar bien sobre de dónde salen las cosas”, agregó de inmediato, y aseguró, sin vueltas: “No. No es verdad”.

Tras explicar que no pidió no cruzarse con Nicole ni eludió una grabación para no verla, Pampita aseguró que no tendría problema en grabar con ella. “Seguramente nos va a tocar en alguna ocasión”, adelantó, y lejos de lo que la mayoría cree, dijo que para ellas es “super natural” compartir un ámbito de trabajo. “ Hay muy buena predisposición para trabajar juntas, valoramos mucho el trabajo y somos profesionales ”, cerró, y afirmó con buena onda que “no hay grieta” entre ellas.

