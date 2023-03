Nicole Neumann reveló qué le dijo Pampita ante su inminente casamiento con Manuel Urcera

escuchar

Si hubo una relación conflictiva en el mundo del espectáculo durante años esa sin dudas fue la de Carolina “Pampita” Ardohain y Nicole Neumann. En más de una oportunidad sacaron los “trapitos al sol” y no dudaron en dejar en claro que entre ellas había todo menos buena onda. Sin embargo, el tiempo pasó y la vida volvió a reunirlas no en las pasarelas sino en televisión... y se vieron obligadas a trabajar juntas. Pero, aparentemente, los ánimos se suavizaron un poco y hoy las cosas estarían un tanto mejor. Incluso, Pampita reveló qué le dijo su nueva compañera por su inminente casamiento con Manuel Urcera.

Tanto Pampita como Nicole comenzaron sus carreras en el medio durante su juventud y con el paso de los años se convirtieron ambas en referentes de la moda. Si bien por mucho tiempo la enemistad entre ellas fue tema de discusión, lo cierto es que hoy el trabajo volvió a reunirlas. Carolina se sumó al jurado de Los 8 escalones de los 2 millones (eltrece) donde también está Neumann y si bien esto en un primer momento generó asombro entre el público, ellas demostraron que pueden compartir el espacio en buenos términos.

Pampita y Nicole Neumann estuvieron juntas en el jurado de Los 8 escalones de los 2 millones Captura El Trece

Las vidas de las modelos tomaron, de alguna forma u otra, rumbos relativamente parecidos. Tras su separación de Benjamín Vicuña -padre de cuatro de sus hijos- la conductora de El hotel de los famosos (eltrece) se casó con Roberto García Moritán, con quien tuvo a Ana, nacida el 22 de julio de 2021. Por su parte, la hermana de Geraldine Neumann, que se divorció de Fabián Cubero tras una década de relación y tres hijas en común (Indiana, Allegra y Sienna), hoy está comprometida con el piloto de automovilismo Manuel Urcera.

Precisamente de esto último fue de lo que habló Nicole en las últimas horas. En diálogo con el programa Co te va, Co te va (La 990), contó que Pampita “la felicitó por el casamiento”. Asimismo, comentó que se llevan bien y que tienen una “relación cordial de laburo”. “Estamos grandes, con hijos, tenemos problemas reales”, comentó. Si bien no se las puede describir como “amigas” precisamente, por ahora pueden compartir el espacio como buenas “compañeras”.

Nicole Neumann se comprometió con su novio Manu Urcera y planea su casamiento Instagram: @nikitaneumannoficial

Nicole Neumann habló sobre su enfrentamiento con Pampita en Los 8 escalones

Si bien la aparición de Carolina como jurada de Los 8 escalones causó sorpresa, aparentemente las cosas no habrían arrancado de la mejor manera. Según contó Laura Ubfal en Intrusos (América), ella y Nicole no habrían querido cruzarse en el estudio: “Ni programas, ni tapas de revista, ni nada”.

Nicole Neumann habló en LAM sobre su vínculo con Pampita

No obstante, en LAM (América) fueron a buscar la palabra de Neumann para corroborar los dichos. “Nicole, hoy coinciden con Carolina en la grabación del programa”, comentó la reportera. “No tenía idea, sí me llamaron el otro día por los rumores de que no queríamos trabajar juntas… Bueno, yo no estaba ni enterada”, comentó la modelo y explicó que previamente la contactaron para preguntarle si no tenía problema en compartir el espacio, a lo que ella aseguró que no: “Fue un no. Siempre lo dije. Cero duda”.

LA NACION