El Duipy relató un diálogo que mantuvo con un puntero político en La Matanza y explicó por qué se decidió mudarse del barrio donde nació Crédito: Youtube

26 de diciembre de 2020 • 10:33

David Adrián Martínez, más conocido como El Dipy, no tiembla a la hora de exponer sus opiniones sobre la política argentina. El músico protagonizó varias discusiones con diversas figuras sobre el tema y en esta ocasión contó en sus redes sociales un diálogo que mantuvo con un puntero político de La Matanza.

"Me llamo un seudo puntero político de La Matanza y me dijo: 'Vos no podes hablar ni opinar de nada, te fuiste de La Matanza, así que no cuenta tu palabra'. Le dije: '¿Te molesta que quise crecer?' Y me dijo: '¿Vos te te fuiste por crecer? Jaja'. Y me corto", conto el cantante de cumbia a través de su cuenta de Twitter.

De esta manera, El Dipy se dispuso a desarrollar su idea a través de un hilo de mensajes. "Sí, me fui para crecer. Pero en realidad, ¿sabes porque me fui? Toma nota cara de v... Porque desde que tengo uso de razón siempre La Matanza estuvo igual. Porque todavía tengo amigos que sacan con una bomba el agua para tomar, comer y bañarse porque no tienen agua potable. Porque las obras nunca llegaron", expresó.

"Me fui porque me canse de ver a mis viejos, amigos, vecinos y casi todos los barrios del partido, sacando el agua de adentro de sus casas, porque cuando llovizna nomas se nos inundaba lo poco que teníamos y lo poco que tenían los vecinos y gente de otros barrios", describió el artista.

En tanto, apuntó directamente contra el puntero político: "Porque vi desde que tengo uso razón que ustedes son siempre los mismos. Que ustedes están cada vez más ricos y la gente sigue igual o peor. Porque si te enfermas, tenes que ir hacer cola a las 2 de la mañana para ver si enganchas un turno. Y si te lo dan, era de acá a 3 meses. Porque estamos en el 2020 y todavía hay barrios, incluso el mío, que no hay cloacas. Porque tenes que caminar un montón para traerte una o dos garrafas al hombro porque no hay red de gas natural en muchos barrios".

"Es el partido más grande, hasta más grande que una provincia, donde todavía amenazan a la gente que si no va a votarlos les cortan los planes. Porque el puente de Ruta 3 y Camino de Cintura estuvieron 20 años para hacerlo. Porque me crie viendo como mi barrio y mi partido nunca creció en 42 años que tengo. Porque la gente sigue igual o más pobre que antes", criticó El Dipy.

Por último, cerró: "Si.. me fui. En eso tiene razón. Pero todas las semanas voy a ver a mis padres y siempre que veo el cartel de "Matanza avanza" espero llegar a ver ese avance. Porque los únicos que avanzan son ustedes los funcionarios. Porque la gente retrocede. No les conviene que La Matanza avance. Porque si avanza, se los lleva puestos a todos ustedes y se les corta el negocio de hacer sufrir a la gente para que crezcan sus bolsillos. Ojalá algún día vea el eslogan "La Matanza crece" y que de una vez por todas sea verdad".