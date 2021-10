Quién es Eva Bargiela, la modelo que trabajó con Guido Kaczka y se casará con Facundo Moyano

Eva Bargiela y Facundo Moyano confirmaron su casamiento días después de que trascendiera que lo celebrarán en octubre, con un almuerzo en Casa Cavia, un reconocido restaurante de Palermo Chico. La modelo, de 28 años, conoció al dirigente político de 36, en 2016, pero su relación tuvo algunas idas y vueltas.

La joven, nacida el 22 de diciembre de 1992, fue criada en Moreno, en la provincia de Buenos Aires. Es la mayor de tres hermanas, junto a Mavi (23) y Guadalupe (19), y fue nombrada “María Eva” en honor a Eva Duarte de Perón, ya que sus padres son militantes peronistas.

De joven nunca quiso ser modelo y su primera experiencia fue bastante traumática. Cuando tenía 14 años, el cuñado de su tío le propuso hacer una campaña para su firma de cosmética. La contactó con una agencia y el manager terminó preso en España en una causa de narcotráfico.

Eva Bargiela no quería ser modelo, tuvo una mala experiencia a los 14, pero Ricardo Piñeiro impulsó su carrera Instagram: @evabargiela

Pero al año siguiente, fue a cambiar un regalo a un local de ropa y se encontró con una booker de la agencia Civiles que le dijo que tenía que ser modelo. Tenía 15 años y de la mano de Ricardo Piñeiro le encontró el gustito a la profesión. A partir de allí protagonizó portadas de revistas como Para Teens o Joy, encaró numerosas campañas como modelo y cosechó más de 300.000 seguidores en su cuenta de Instagram.

Pero no se quedó solo con esa carrera, estudió Licenciatura en Marketing, en la UADE e hizo un posgrado en Comunicación Política. A su vez, aseguró que quiere retomar la carrera de Periodismo, que dejó cuando comenzó a trabajar como “azafata” en Bienvenidos a bordo, el programa de Guido Kaczka, donde estuvo tres años.

En 2018, Eva se lanzó como empresaria con una colección cápsula de carteras. “Mi sueño es tener una marca propia”, le dijo a Para Ti. La modelo creó cuatro productos exclusivos para la marca Lovitta Bags y protagonizó ella misma las fotos de campaña. Actualmente, junto a su socia está al frente de Baska home, una tienda virtual que vende productos de decoración y bazar.

Eva Bargiela lanzó una colección cápsula en 2018 para la marca de carteras Lovitta Bags, y desfiló en la Fiesta Nacional del Sky, en Esquel Instagram: @lovittabags

Eva convive con Facundo Moyano, junto a quien pasó toda la cuarentena estricta impuesta por el coronavirus. Tienen tres perros, Alí, Vito y Frida. Y, pese a que aseguró que le gustaría formar una familia numerosa como la suya, indicó que lo ve como “algo lejano” y que prefiere tomarse su tiempo. “Hay que pensarlo muy bien”, resaltó.

Su primer encuentro con Moyano

El exdiputado nacional la conoció en 2016, cuando fueron a cenar con un amigo de él y una amiga de ella a un restaurante. Eva ya trabajaba como azafata del programa de Guido Kaczka y pensó que quien iría a la cita era el hermano mayor de Facundo, Pablo.

“La conocí en un restaurante, ella no sabía que era yo. Cuando un amigo le dijo que venía Facundo Moyano se pensó que era Pablo, que es mayor que yo. Ella tenía 22 años y Pablo tenía casi 50 (y Facundo 30, se llevan 8 años), entonces le pareció raro. Era un domingo, había jugado Alvarado, en mayo de 2016, y un amigo me invitó a comer con Eva y una de sus mejores amigas, Mer. Ahí nos conocimos, empezamos a salir en grupo y después se fue dando la relación”, recordó el hijo del titular del Sindicato de Camioneros.

Por su parte, la integrante de la agencia Multitalent confió: “No tenía ningún prejuicio. Me sorprendió porque pensé que Facundo era Pablo, alguien de mayor edad, y cuando lo vi llegar a él, me impactó. No lo conocía, pero me pareció re potro. Él no me cree pero desde ese día sabía que íbamos a terminar juntos. Yo soy medio bruja, ese día dije ´este es mío´”.

Eva Bargiela conoció a Facundo Moyano cuando trabajaba como "azafata" en el programa de Guido Kackzka Instagram: @evabargiela/ @facundomoyanook

Pero, para fines de aquel año, Facundo comenzó a ser vinculado sentimentalmente con Susana Giménez. La diva reconoció en una entrevista: “Si yo tuviera 20 años menos, sería mío”. Esa situación lo llevó a blanquear su romance con Bargiela. “Siempre fue claro que con Susana nos unía una amistad, pero ayudó a que se sepa el noviazgo”, afirmó.

Sin embargo, el noviazgo entre la modelo y el diputado se rompió tras el affaire que llevó adelante él con Nicole Neumann a finales del año 2017. Pero en enero de 2019 se los volvió a ver juntos en público y confirmaron su reconciliación.

El periodista Ángel de Brito dio la noticia en Los ángeles de la mañana (eltrece), donde afirmó: “Ella le perdona todas las infidelidades, pero la reconciliación está confirmada”.

La decisión de casarse

Luego de tres años en pareja ininterrumpidos, Eva y Facundo tomaron la decisión de pasar por el Registro Civil para formalizar su amor. “Es la síntesis del amor. Uno se pregunta qué más nos falta. Si nos queremos y nos amamos, ¿por qué no nos vamos a casar? Es un paso más que formaliza algo que existe. Yo creo en la institución del matrimonio, más allá de que vengo de una familia no constituida en matrimonio a diferencia de Eva, pero sí creo en la unión de pareja, en la familia, también desde una concepción ideológica, como un factor de orden social”, señaló Moyano.

Eva Bargiela y Facundo Moyano comparten el amor por el deporte y suelen mostrar sus entrenamientos en las redes Instagram: @evabargiela/ @facundomoyanook

A su vez, y pese a que por ahora solo firmarán la libreta roja, la pareja resaltó que les gustaría casarse por Iglesia y que sueñan con viajar juntos a visitar al Papa Francisco, pese a que Facundo ya estuvo reunido con él dos veces en el Vaticano. “Ambos somos católicos y nos gustaría casarnos por Iglesia (...) En algún momento estaría bueno el vestido blanco y la Iglesia”, explicó Moyano.

La pareja convive y tienen tres perros, Vito, Frida y Ali, con los que -según afirmaron- practican las tareas de cuidado con el sueño de más adelante tener una familia. “Frida es mía, Vito es de él, y Ali es de los dos”, confió Eva. A su vez, contó que tuvieron que mandar a Alí, un bulldog francés, a la casa de los padres de ella porque se peleaba mucho con Vito, que es un pitbull.

“Encima ¡Sos peronista!”

El dirigente político, de 36 años, y la modelo, de 28, dieron juntos una romántica entrevista a la revista Caras, en la que contaron detalles inéditos de estos cinco años que llevan en pareja, con varias idas y vueltas.

El futuro matrimonio adelantó que la celebración será íntima, para no más de 50 personas, con sus familiares y amigos más cercanos, a causa de la pandemia de coronavirus.

Además, les gustaría poder realizar una gran fiesta, a la que también puedan asistir sus amigos famosos. “¡El año que viene hacemos la fiesta! Cuando se pueda sin riesgo y que la situación sea mejor”, afirmó Bargiela.

Eva y Facundo comparten su amor por el fútbol y ambos son del Club Atlético River Plate Instagram: @evabargiela/ @facundomoyanook

Por el momento no trascendió el menú ni más detalles sobre la celebración, aunque se sabe que el lugar es una mansión que cuenta con modernos comedores, cocina exclusiva, un sofisticado bar y una floristería. A su vez, que el valor estimado por comensal en Casa Cavia es de alrededor de 1600 a 2000 pesos, según publicó Gente.

Durante la entrevista, la pareja fue consultada en torno a qué cosas los unían y, además de ser ambos católicos, deportistas, futboleros, hinchas de river y amantes de los perros, revelaron que coinciden en el pensamiento político: Facundo se define peronista y Eva kirchnerista.

“Mi mamá falleció hace dos años y siempre decía que éramos Juan y Eva como Evita y Perón. Ella decía que cuando nos casáramos, la invitación tenía que decir Juan y Eva”, contó Facundo. Aunque ella aclaró: “En esa no le cumplimos porque sino van a pensar que me caso con otro”.

Por su parte, revelaron que Bargiela se llama María Eva por “Evita”, ya que sus padres con “recontra peronistas”. Aunque, Facundo explicó: “La madre es más kirchnerista y el padre más peronista. Por eso coincido más con el padre (Moyano renunció a su banca de diputado en agosto pasado por diferencias con el Frente de Todos). Pero Eva es más kirchnerista, le gusta Cristina (Fernández). A Cristina todos la respetamos, pero tengo mis diferencias. Esa es una coincidencia importante. No sé si sería lo mismo si no coincidiéramos ideológicamente”.

El hijo de Hugo Moyano reconoció que una vez le dijo a su novia: “Sos linda, sos inteligente, sos laburadora y encima ¡sos peronista! Tenés todos los números”. Y asumió: “No iba a encontrar otra igual. Es acá”.

Eva Bargiela suele mostrarse junto a su familia, compuesta por su mamá, su papá y sus dos hermanas Instagram: @evabargiela

Mientras que Eva, como respuesta a por qué lo eligió, afirmó: “Facundo me incentivó a crecer, me apoyó en mi trabajo, sea como modelo, con una marca o con mis estudios. Es muy generoso y le da mucha importancia a mis proyectos, sin importar cuál sea, una campaña, un negocio o estudiar una carrera o un posgrado. No es fácil encontrar a alguien con quien compartís tus gustos y tu forma de pensar y la pasás bien”.

En su visita al programa El muro infernal, Eva le había contado a Marley que su pareja era “romántico, a veces” y que jamás le había pedido ser la novia, por lo que no tenían fecha de aniversario. Además, hizo una curiosa revelación, aseguró que su madre stalkea al dirigente político y lo manda al frente con los comentarios que recibe de muchas chicas en Instagram.